От Белого дома до Пентагона: исторический визит Шавката Мирзиёева в США

Шавкат Мирзиёев встретился с лидером США Дональдом Трампом и руководителями двух крупнейших департаментов, они подписали совместное заявление и меморандумы.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 15 по 17 мая посетил с официальным визитом США.

Он успел встретиться с президентом Дональдом Трампом, госсекретарем Майклом Помпео, руководителем Пентагона Джеймсом Мэттисом, а также конгрессменами.

Лидеры двух стран подписали совместное заявление, меморандумы в области культуры и образования, обсудили ряд ключевых тем — процессы интеграции в Центральной Азии, военно-техническое партнерство, борьбу с терроризмом и безопасность. Дональд Трамп ранее назвал эту встречу исторической.

По возвращении в Узбекистан Шавкат Мирзиёев осмотрел новый Dreamliner национальной авиакомпании "Узбекистон хави йуллари".