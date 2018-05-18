От Белого дома до Пентагона: исторический визит Шавката Мирзиёева в США

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 15 по 17 мая посетил с официальным визитом США.
Он успел встретиться с президентом Дональдом Трампом, госсекретарем Майклом Помпео, руководителем Пентагона Джеймсом Мэттисом, а также конгрессменами.
Лидеры двух стран подписали совместное заявление, меморандумы в области культуры и образования, обсудили ряд ключевых тем — процессы интеграции в Центральной Азии, военно-техническое партнерство, борьбу с терроризмом и безопасность. Дональд Трамп ранее назвал эту встречу исторической.
По возвращении в Узбекистан Шавкат Мирзиёев осмотрел новый Dreamliner национальной авиакомпании "Узбекистон хави йуллари".