Свадьба по-королевски: пятиметровая фата, бриллиантовая тиара и попсовые гости

В субботу, 19 мая, принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой.

В день торжества королева Елизавета II жаловала внуку новый титул — герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил.

За этим событием наблюдали миллионы людей во всем мире — зрелище было поистине сказочным.

Пара обвенчалась в часовне святого Георгия Виндзорского замка.

От представителей прессы не ускользнуло, что на торжество не были приглашены члены других монарших фамилий, а также политики, в том числе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

В то же время на свадьбу попали близкие друзья пары, среди которых были актеры, телеведущая, представители спорта.

Лучшие моменты свадьбе — в нашей фотоленте.

Источник — Sputnik Беларусь.