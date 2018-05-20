18:20 20 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Свадьба по-королевски: пятиметровая фата, бриллиантовая тиара и попсовые гости

Получить короткую ссылку
6 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Меган Маркл в свадебном платье от Givenchy
  • Меган Маркл и принц Гарри, кажется, были всем довольны на церемонии
  • Меган Маркл вышла замуж в тиаре королевы Марии
  • Мама невесты Дориа Редлан (слева в салатовом наряде), четырехлетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта с родителями принцем Уильямом и Кейт Миддлтон (справа).
  • Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
  • Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
  • Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
  • Телеведущая Опра Уинфри в наряде нежно-розового цвета и в отличном настроении.
  • Британские актеры и супруги Шарлотта Райли и Том Харди, пара поженилась в 2014 году.
  • Американская теннисистка Серена Уильямс с мужем Алексисом Оганяном на свадьбе принца Гарри
  • Американский актер Джордж Клуни с супругой Амаль на свадьбе принца Гарри
  • Музыканты Джеймс Блант (слева) и Элтон Джон на свадьбе принца Гарри
  • Дэвид и Виктория Бекхэм на свадьбе принца Гарри
  • Королева Елизавета II и принц Филипп на свадьбе принца Гарри
  • За свадьбой принца Гарри и Меган Маркл наблюдали в прямом эфире во всем мире.
  • Для жителей Великобритании свадьба принца стала настоящим праздником.
  • Тысячи британцев и туристов смогли увидеть новоиспеченных молодоженов и выразить свою поддержку.
© REUTERS / Danny Lawson/Pool
Меган Маркл в свадебном платье от Givenchy, который с прошлого года возглавляет британка Клэр Уайт Келлер.

В субботу, 19 мая, принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой.

В день торжества королева Елизавета II жаловала внуку новый титул — герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил.

За этим событием наблюдали миллионы людей во всем мире — зрелище было поистине сказочным.

Игорь Ковалев
Foto: thewallmagazine.ru
Ковалев о том, какую выгоду казне принесет свадьба принца Гарри
Пара обвенчалась в часовне святого Георгия Виндзорского замка.

От представителей прессы не ускользнуло, что на торжество не были приглашены члены других монарших фамилий, а также политики, в том числе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

В то же время на свадьбу попали близкие друзья пары, среди которых были актеры, телеведущая, представители спорта.

Лучшие моменты свадьбе — в нашей фотоленте.

Источник — Sputnik Беларусь.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Первый электробус в Кишиневе
    Первый пошел!

    Первый электробус, купленный администрацией Кишинева у белорусского предприятия "Белкоммунмаш", будет курсировать по столице.

  • Щит с серпом и молотом
    Конфеты раздора

    Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Свадьба по-королевски: пятиметровая фата, бриллиантовая тиара и попсовые гости
Ледяная пещера в Зарядье
Укрытие от московской жары: в парке "Зарядье" появилась "Ледяная пещера"
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира
На семерых - 92 гола: лучшие бомбардиры чемпионатов мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054