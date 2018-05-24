Москва в цветах Чемпионата мира: как украсили столицу

На улицах города появились статуя символа мундиаля Забияки, уникальный сухой пешеходный фонтан и граффити с изображением медведя высотой более 30 метров.

С 14 июня по 15 июля в 11 городах России пройдет Чемпионат мира по футболу.

Власти Москвы начали украшать город. На Манежной площади появились фигура официального талисмана мундиаля Забияки, в историческом центре установили различные арт-объекты, посвященные мировому спортивному событию и истории города.

Кроме того, на Воробьевых горах сооружают уникальный сухопутный фонтан, высота струй которого достигает 2,5 метра, а девятиэтажный дом вблизи станции метро "Беляево" украсило граффити с изображением медведя.

Напомним, что цвета мундиаля совпадают с расцветкой российского флага — синий, белый и красный.

При этом некоторые детали, например, очки на волке Забияке выполнены в оранжевом цвете.