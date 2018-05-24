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Москва в цветах Чемпионата мира: как украсили столицу

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© Sputnik / Evgeny Biyatov
Фигура официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная к чемпионату мира по футболу 2018, на Манежной площади в Москве.

На улицах города появились статуя символа мундиаля Забияки, уникальный сухой пешеходный фонтан и граффити с изображением медведя высотой более 30 метров.

С 14 июня по 15 июля в 11 городах России пройдет Чемпионат мира по футболу.

Власти Москвы начали украшать город. На Манежной площади появились фигура официального талисмана мундиаля Забияки, в историческом центре установили различные арт-объекты, посвященные мировому спортивному событию и истории города.

Кроме того, на Воробьевых горах сооружают уникальный сухопутный фонтан, высота струй которого достигает 2,5 метра, а девятиэтажный дом вблизи станции метро "Беляево" украсило граффити с изображением медведя.

Напомним, что цвета мундиаля совпадают с расцветкой российского флага — синий, белый и красный.

При этом некоторые детали, например, очки на волке Забияке выполнены в оранжевом цвете.

Теги:
арт-проект, Чемпионат мира по футболу 2018, Москва, Спорт



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Фигура официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная к чемпионату мира по футболу 2018, на Манежной площади в Москве
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