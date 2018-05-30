Угостили по-узбекски: в "Шатре Рамадана" в Москве прошел вечер Узбекистана

В Мемориальной мечети на Поклонной горе в рамках проекта "Шатер Рамадана" состоялся вечер Узбекистана.

На столах было много зелени, салатов, также верующих ждали лепешки, самса, суп и плов.

Со сцены, установленной в центре шатра, произносили речи, читали Коран, а также исполняли красивые песни. Временами на огромном экране демонстрировали интересные видеоролики.

Среди выступающих на сцене были религиозные деятели, представители городской администрации Москвы и компаний, работающих с трудовыми мигрантами и организующих паломнические туры в Узбекистан.

Лучшие кадры с вечера Узбекистана смотрите в фотоленте Sputnik.