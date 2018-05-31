Джентльмены предпочитают блондинок: белокурые красавицы сводят мир с ума

В наше время ничего не изменилось, и белокурые красотки все так же остаются иконами стиля, женственности и сногсшибательности.
Снимки самых известных блондинок смотрите в нашей фотоленте.
Миллионы девочек, девушек и женщин подражали Мэрилин Монро, Брижит Бардо и Твигги, а мужчины по всему миру поклонялись красоте знаменитых блондинок.
В наше время ничего не изменилось, и белокурые красотки все так же остаются иконами стиля, женственности и сногсшибательности.
Снимки самых известных блондинок смотрите в нашей фотоленте.
В Мемориальной мечети на Поклонной горе рамках проекта "Шатер Рамадана" состоялся вечер Узбекистана.
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В Казахстане предложили запретить оставлять без присмотра детей до 12 лет – с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка.
Мэр Бишкека рассказал о земельном участке в 3,4 гектара, который якобы планировалось передать посольству Китая в Кыргызстане.
Задержан таджикистанец, который украл свою избранницу после того, как родители девушки отказались выдать ее за него замуж.