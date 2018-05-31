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Джентльмены предпочитают блондинок: белокурые красавицы сводят мир с ума

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© AP Photo /
Французская актриса Брижит Бардо приобрела мировую славу благодаря ленте "И Бог создал женщину". Завершив кинокарьеру, знаменитость основала фонд защиты животных Fondation Brigitte Bardot.

Миллионы девочек, девушек и женщин подражали Мэрилин Монро, Брижит Бардо и Твигги, а мужчины по всему миру поклонялись красоте знаменитых блондинок.

В наше время ничего не изменилось, и белокурые красотки все так же остаются иконами стиля, женственности и сногсшибательности.

Снимки самых известных блондинок смотрите в нашей фотоленте.




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