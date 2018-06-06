Необычная экспозиция в Санкт-Петербурге — полностью воссозданная коммунальная квартира советской эпохи.
Двадцать пять человек стали жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале.
В Версальском дворце в Париже уже четвертый год подряд организуют для любителей Галантного века закрытую костюмированную вечеринку Fêtes Galantes.
Месяц Рамадан (турецк. Рамазан) является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Наступает Рамадан в девятый месяц мусульманского лунного календаря.
Миллионы девочек, девушек и женщин подражали Мэрилин Монро, Брижит Бардо и Твигги, а мужчины по всему миру поклонялись красоте знаменитых блондинок.
В Мемориальной мечети на Поклонной горе рамках проекта "Шатер Рамадана" состоялся вечер Узбекистана.
Известный путеводитель Lonely Planet выпустил список лучших городов, стран и регионов, в которых стоит побывать в 2018 году.
В Каракалпакстане школьники приняли участие в конкурсе рисунков "И жизнью задышит Арал и Устюрт".
Британская королева Елизавета II по традиции одной из первых посетила цветочное шоу в Челси.
На улицах города появились статуя символа мундиаля Забияки, уникальный сухой пешеходный фонтан и граффити с изображением медведя высотой более 30 метров
Жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина определило лауреатов этого года. В число победителей вошли представители 14 государств.
Летний сезон в Петергофе традиционно открыла торжественная церемония запуска фонтанов.
В субботу, 19 мая, принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой.
Шавкат Мирзиёев встретился с лидером США Дональдом Трампом и руководителями двух крупнейших департаментов, они подписали совместное заявление и меморандумы.
Сборная Узбекистана в финальном матче международного турнира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя" сумела проявить характер и выдержку, которые позволили обыграть Пакистан в серии пенальти.
Шум моторов, сигналы автомобильных клаксонов и восторженные возгласы "Ура!". Под аккомпанемент этих звуков открывался самый долгожданный в России мост – Крымский.
Восток — дело тонкое! Афганские женщины наконец-то получили возможность ухаживать за собой и следить за своей внешностью в салоне красоты.
Легендарный кинофестиваль в Каннах стартовал 8 мая. Смотрите в фотоленте яркие кадры с французского Лазурного Берега.
Финал международного музыкального конкурса "Евровидение-2018" состоится в субботу, 12 мая.
Операция по массовому перемещению радикалов на север провинции Алеппо проводится при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР (ЦПВС) и Сирийского Арабского Красного Полумесяца.