В гости к Людовику ХIV: как в Версальском дворце прошел бал-маскарад

Все участники бала уже на момент прибытия во дворец должны быть одеты в костюмы в стиле барокко. Поиском и покупкой костюма они занимаются самостоятельно, организаторы могут лишь подсказать салоны, куда можно обратиться за нарядом.

Также необходимо определиться, какой титул вы можете "потянуть". Билет категории "Для маркизов и маркиз" стоит от 135 евро, для герцогов и герцогинь — от 260 евро, для королей и королев — от 370. "Королевский билет" включает частный визит в Королевскую оперу, свободное посещение всех скетчей и инсценировок, театрализованную экскурсию в эксклюзивном зале, неограниченный доступ к буфету с зарезервированным столиком, шампанское без ограничений и гардероб без очереди.

На время "Праздника любви" Версаль закрыт для других посетителей — только влюбленные в Галантный век. Галантным дамам и кавалерам предлагается исполнить несколько па в Зеркальной галерее, насладиться камерной музыкой в салоне в стиле барокко и почувствовать религиозный трепет в Королевской капелле, а также узнать, как играли в бильярд или в триктрак. Вечеринка завершается фейерверком, видом на который можно будет насладиться из Зеркальной галереи сразу после торжественного закрытия бала.

Как проходит костюмированная вечеринка, смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь.