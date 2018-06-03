В гости к Людовику ХIV: как в Версальском дворце прошел бал-маскарад

Все участники бала уже на момент прибытия во дворец должны быть одеты в костюмы в стиле барокко. Поиском и покупкой костюма они занимаются самостоятельно, организаторы могут лишь подсказать салоны, куда можно обратиться за нарядом.
На время "Праздника любви" Версаль закрыт для других посетителей — только влюбленные в Галантный век. Галантным дамам и кавалерам предлагается исполнить несколько па в Зеркальной галерее, насладиться камерной музыкой в салоне в стиле барокко и почувствовать религиозный трепет в Королевской капелле, а также узнать, как играли в бильярд или в триктрак. Вечеринка завершается фейерверком, видом на который можно будет насладиться из Зеркальной галереи сразу после торжественного закрытия бала.
Как проходит костюмированная вечеринка, смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь.