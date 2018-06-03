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В гости к Людовику ХIV: как в Версальском дворце прошел бал-маскарад

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  • Костюмированная вечеринка Fêtes Galantes в Версале
  • Костюмированная вечеринка Fêtes Galantes в Версале
  • Костюмированная вечеринка Fêtes Galantes в Версале
  • Костюмированная вечеринка Fêtes Galantes в Версале
  • Костюмированная вечеринка Fêtes Galantes в Версале
  • Костюмированная вечеринка Fêtes Galantes в Версале
  • Костюмированная вечеринка Fêtes Galantes в Версале
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  • Костюмированная вечеринка Fêtes Galantes в Версале
  • Костюмированная вечеринка Fêtes Galantes в Версале
  • Костюмированная вечеринка Fêtes Galantes в Версале
  • Костюмированная вечеринка Fêtes Galantes в Версале
© AFP 2018 / ludovic MARIN
Костюмированная вечеринка "Fêtes Galantes" состоялась в Версале, который является символом абсолютной монархии Людовика XIV.

Версальский дворец в Париже уже четвертый год подряд организует для любителей галантного века закрытую костюмированную вечеринку "Fêtes Galantes".

Все участники бала уже на момент прибытия во дворец должны быть одеты в костюмы в стиле барокко. Поиском и покупкой костюма они занимаются самостоятельно, организаторы могут лишь подсказать салоны, куда можно обратиться за нарядом.

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На время "Праздника любви" Версаль закрыт для других посетителей — только влюбленные в Галантный век. Галантным дамам и кавалерам предлагается исполнить несколько па в Зеркальной галерее, насладиться камерной музыкой в салоне в стиле барокко и почувствовать религиозный трепет в Королевской капелле, а также узнать, как играли в бильярд или в триктрак. Вечеринка завершается фейерверком, видом на который можно будет насладиться из Зеркальной галереи сразу после торжественного закрытия бала.

Как проходит костюмированная вечеринка, смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь.

Теги:
Париж



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