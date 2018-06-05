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Когда все общее, или Жизнь в советской коммунальной квартире

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  • Интерьер комнаты коммунальной квартиры на выставке Коммунальный рай, или Близкие поневоле в Особняке Румянцева, Санкт-Петербург
  • Она представляет более 1000 предметов из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга, большинство из которых экспонируется впервые.
  • В 1920-х годах в больших городах молодой советской страны начался процесс превращения городских квартир, принадлежавших одному владельцу, в коммунальные.
  • Бывшие владельцы квартиры переселялись в одну из комнат, а остальные помещения занимали нуждающиеся в жилье рабочие заводов и фабрик, военные, служащие различных советских учреждений и так далее.
  • Так советская власть пыталась решить жилищную проблему за счет обеспеченных жителей в городах, в первую очередь в Москве и Ленинграде, где численность населения постоянно возрастала за счет притока рабочей силы из провинциальных районов России.
  • До сих пор 10% жилья в Петербурге составляют коммуналки.
  • Совместное проживание чужих людей в одной квартире породило целый культурный пласт городского фольклора, многие петербуржцы хранят воспоминания о детстве и юности, проведенных в таких коммунальных квартирах.
  • В коридоре выставлены фены, настенные телефоны, звонки, пылесосы, на стене висит велосипед и другие вещи из прошлого.
  • Популярность немецкой компании Pfaff резко выросла после Второй мировой войны. Выпускались бытовые машины в которых использовались многие достижения (челнок двойного обегания), благодаря которым машина начинала работать быстрее, но при этом значительно меньше шумела.
  • Интерьер комнаты коммунальной квартиры на выставке Коммунальный рай, или Близкие поневоле в Особняке Румянцева, Санкт-Петербург
  • Интерьер комнаты коммунальной квартиры на выставке Коммунальный рай, или Близкие поневоле в Особняке Румянцева, Санкт-Петербург
© Sputnik /
Экспозиция открыта в помещениях бывшей коммунальной квартиры, сохранившей свою оригинальную планировку: в четырех комнатах, узком коридоре и общей кухне.

Необычная экспозиция в Санкт-Петербурге — полностью воссозданная коммунальная квартира советской эпохи.

В помещении бывшей питерской коммунальной квартиры, сохранившей первоначальную планировку и примыкающей к историческому музею "Особняк Румянцева", проходит выставка "Коммунальный рай, или Близкие поневоле".

Каждая из комнат квартиры наглядно повествует о жизни ленинградцев из разных социальных групп и в разные эпохи. Есть комната бывшей хозяйки квартиры и семьи переселенцев из деревни, мастерская художника и уголок "неформала" 60-х. Разумеется, есть общая кухня с коллекцией аутентичных бытовых приборов — примус, газовый титан, электрический холодильник.

Теги:
СССР



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Интерьер комнаты коммунальной квартиры на выставке Коммунальный рай, или Близкие поневоле в Особняке Румянцева, Санкт-Петербург
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