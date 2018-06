Пара афроамериканцев Шанель Картелл и Стиво Дирнберге оставили работу в рекламном агентстве и отправились путешествовать по миру.

Подробности поездок в самые отдаленные уголки света они выкладывали на странице Instagram How Far From Home. При этом в блоге можно было найти не только красивые виды, но и "изнанку" кругосветного путешествия - поиски работы и труд в разных странах.

Однако со временем пара стала выкладывать только пейзажи.