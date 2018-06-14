Конец эпохи: не стало Станислава Говорухина

Он скончался после долгой болезни в возрасте 82 лет в санатории "Барвиха" в Подмосковье.

В четверг утром стало известно о смерти кинорежиссера, актер, политического и общественного деятеля Станислава Говорухина.

Он скончался после долгой болезни в подмосковном санатории "Барвиха", мастеру было 82 года.

Станислав Говорухин приобрел широкую известность благодаря многосерийному детективному фильму "Место встречи изменить нельзя" в 1979 году. Главную роль - легендарного капитана милиции сыграл актер Владимир Высоцкий.

В 1993 году режиссер стал депутатом Госдумы, принимал активное участие в политической жизни страны.

Последним фильмом стала картина, посвященная эпизоду из жизни писателя Сергея Довлатова - "Конец прекрасной эпохи".