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Конец эпохи: не стало Станислава Говорухина

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  • Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин на XVI съезде партии Единая Россия в Москве.
  • 7 апреля 2016. Президент России Владимир Путин (справа на первом плане) принимает участие в работе III Медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) независимых региональных и местных средств массовой информации Правда и справедливость. Слева - Станислав Говорухин.
  • Апрель 2011 года. Станислав Говорухин на открытии собственной выставки живописи Увлечении в Российской Академии художеств
  • Врач-офтальмолог Святослав Федоров (слева) и кинорежиссер Станислав Говорухин (справа) беседуют в Госдуме РФ.
  • Станислав Говорухин, получивший приз в номинации Лучшая режиссёрская работа за фильм Конец прекрасной эпохи, на XXIX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА в театре фольклора Русская песня.
  • На теплоходе Федор Шаляпин (слева направо): кинорежиссер Станислав Говорухин, народный артист РСФСР Никита Михалков и писатель-сатирик Михаил Жванецкий
  • Станислав Говорухин в роли Крымова в художественном фильме АССА
  • Режиссер Станислав Говорухин (слева) и актриса Людмила Зайцева (справа) в ресторане Славянский базар.
  • Советский и российский актер кино, кинорежиссер, сценарист Станислав Сергеевич Говорухин (в центре).
  • Глава предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина режиссер Станислав Говорухин на встрече с избирателями Западного округа в НОУ Ломоносовская школа.
  • Председатель комитета Государственной Думы РФ по культуре Станислав Говорухин перед началом пленарного заседания Государственной Думы РФ.
© Sputnik / Илья Питалев
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин на XVI съезде партии "Единая Россия" в Москве.

Он скончался после долгой болезни в возрасте 82 лет в санатории "Барвиха" в Подмосковье.

В четверг утром стало известно о смерти кинорежиссера, актер, политического и общественного деятеля Станислава Говорухина.  

Он скончался после долгой болезни в подмосковном санатории "Барвиха", мастеру было 82 года.

Станислав Говорухин приобрел широкую известность благодаря многосерийному детективному фильму "Место встречи изменить нельзя" в 1979 году. Главную роль - легендарного капитана милиции сыграл актер Владимир Высоцкий. 

В 1993 году режиссер стал депутатом Госдумы, принимал активное участие в политической жизни страны.

Последним фильмом стала картина, посвященная эпизоду из жизни писателя Сергея Довлатова - "Конец прекрасной эпохи".

Теги:
депутат, фильмы, кинорежиссер



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