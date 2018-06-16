Посты из прошлого, или Как выглядел бы "Инстаграм" советского артековца

Специально ко дню рождения первой детской пионерской здравницы в СССР и в мире Sputnik подготовил фотоленту, в которой покажет, как мог бы выглядеть "Инстаграм" советского артековца.
Источник: Sputnik Эстония.
16 июня детский лагерь "Артек" отмечает свой 93 день рождения.
Специально ко дню рождения первой детской пионерской здравницы в СССР и в мире Sputnik подготовил фотоленту, в которой покажет, как мог бы выглядеть "Инстаграм" советского артековца.
Источник: Sputnik Эстония.
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