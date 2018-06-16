15:21 16 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 28°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Фото

Посты из прошлого, или Как выглядел бы "Инстаграм" советского артековца

Получить короткую ссылку
48 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Артековцы загорают на пляже
  • Школьники рассматривают территорию Артека
  • Праздник Нептуна в Артеке
  • Пионеры из Артека фотографируются возле замка Ласточкино гнездо
  • Дети на отдыхе в крымском лагере Артек.
  • Ловля краба в Артеке
  • Артековцы у вечернего костра
  • Космонавт Юрий Гагарин на встрече с артековцами
  • Дети из Артека отдыхают на пляже
© Sputnik / Тункель
Артековцы загорают на пляже.

16 июня детский лагерь "Артек" отмечает свой 93 день рождения.

Специально ко дню рождения первой детской пионерской здравницы в СССР и в мире Sputnik подготовил фотоленту, в которой покажет, как мог бы выглядеть "Инстаграм" советского артековца.

Источник: Sputnik Эстония.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Доллары США, архивное фото
    Жизнь взаймы

    Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.

  • Бараны и овцы в кузове грузовика
    Во ввозе отказано

    Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила ввоз в Россию из Армении живых животных.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

  • Международные военные учения Kevadtorm в Эстонии
    Прощай, оружие!

    Силы обороны Эстонии приостановили учебные стрельбы на открытой местности из-за высокой пожароопасности.

  • Зубры в Беловежской пуще
    Возвращение зубра

    В Турмонском заказнике Северной Осетии ожидают прибытия шведских зубров, которые станут основателями нового вольного стада.

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Доллары США, архивное фото
    Жизнь взаймы

    Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Дети на отдыхе в крымском лагере Артек.
Посты из прошлого, или Как выглядел бы "Инстаграм" советского артековца
СПУТНИК_Извержение вулкана на Гавайях продолжается пятую неделю
Лавовые реки вулкана Килауэа на Гавайях "затопили" свыше 800 гектаров земли
Новый терминал аэропорта Ташкента
Чем удивит пассажиров новый терминал аэропорта Ташкента

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054