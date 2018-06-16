Как теперь выглядит новый терминал аэропорта Ташкент

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Саудовский шейх построит пятизвездочные отели в Бухаре, Андижане и Ташкенте Также зарубежный инвестор направит средства на возведение предприятий по переработке хлопка и шелка в Бухарской, Андижанской и Самаркандской областях. 336

Совет глав правительств стран ШОС состоится в октябре в Душанбе В ближайшие три месяца пройдут совещания, результаты которых будут оглашены по итогам заседания совета глав правительств. 27