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Как теперь выглядит новый терминал аэропорта Ташкент

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  • Новое здание терминала снаружи
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  • Стюардессы встречают пассажиров в новом терминале аэропорта Ташкента
  • Стюардессы встречают первый пассажиров нового терминала
  • Кабинки паспортного контроля
  • Красный и зеленый коридоры
  • Терминал принял первых пассажиров, прилетевших рейсом Узбекских авиалиний из Сеула в Ташкент.
  • Дюти фри в Ташкенте
  • Онлайн табло прилета
  • Тележки в новом новом терминале аэропорта Ташкента
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В 2017 году было принято решение о реконструкции бывшего здания местных воздушных линий (МВЛ) под дополнительную зону прилета международных авиалиний аэропорта Ташкент. Вот так выглядит новое здание терминала снаружи.

Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" открыла в аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова новый терминал.

Новый терминал рассчитан на международные рейсы и способен принимать в час свыше 1200 пассажиров.

Теги:
терминал, аэропорт, Ташкент



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