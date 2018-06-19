Весь мир на щеках болельщиц ЧМ-2018

Флаг любимой команды на щеке - неизменный атрибут многих любителей футбола, особенно часто так украшают себя перед матчем девушки-болельщицы.

Яркие и веселые фанатки своих сборных - в фотоленте Sputnik.

Чемпионат мира по футболу проходит на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.