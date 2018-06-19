Весь мир на щеках болельщиц ЧМ-2018

Яркие и веселые фанатки своих сборных - в фотоленте Sputnik.
Чемпионат мира по футболу проходит на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Флаг любимой команды на щеке - неизменный атрибут многих любителей футбола, особенно часто так украшают себя перед матчем девушки-болельщицы.
Яркие и веселые фанатки своих сборных - в фотоленте Sputnik.
Чемпионат мира по футболу проходит на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" открыла в аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова новый терминал.
16 июня детский лагерь "Артек" отмечает свой 93 день рождения.
Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года состоялась в Москве на стадионе "Лужники".
Он скончался после долгой болезни в возрасте 82 лет в санатории "Барвиха" в Подмосковье.
Кто оставил загадочные круги на полях в Актюбинской области Казахстана – в департаменте экологии объяснили таинственное явление.
Премьер-министр Кыргызстана пригласил на отдых и реабилитацию пострадавших в результате ДТП в Москве и пообещал оплатить расходы.
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Президент Молдовы Игорь Додон присудил государственные награды выдающимся медикам в честь празднования Дня медицинского работника.
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МИД Южной Осетии отреагировал на принятие Европарламентом очередной резолюции, призывающий Россию отменить признание республики.
Кто оставил загадочные круги на полях в Актюбинской области Казахстана – в департаменте экологии объяснили таинственное явление.
Премьер-министр Кыргызстана пригласил на отдых и реабилитацию пострадавших в результате ДТП в Москве и пообещал оплатить расходы.
Внешнеторговый оборот Таджикистана за 5 месяцев составил около 1,7 миллиарда долларов - это на 22 % больше прошлогоднего показателя.