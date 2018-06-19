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Весь мир на щеках болельщиц ЧМ-2018

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Тема:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (12)
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  • Болельщица сборной Швейцарии перед матчем ЧМ-2018 по футболу между командами Бразилии и Швейцарии в Ростове-на-Дону.
  • Португальские болельщицы перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании.
  • Болельщица сборной Хорватии перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Хорватии и Нигерии.
  • Болельщицы сборной Исландии тоже приехали в Россию поддержать свою команду.
  • Болельщица сборной Испании перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Португалии и Испании.
  • Болельщица поддерживает сборную Франции.
  • Болельщица сборной Бразилии перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии в Ростове-на-Дону
  • Болельщицы сборных Германии и Мексики перед началом матча были настроены очень дружелюбно.
  • Аргентинская болельщица перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии
  • Болельщица сборной Ирана перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Ирана.
  • Болельщица на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Нигерии.
  • Болельщицы сборной Перу перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Перу и Дании.
  • Болельщица перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Коста-Рики и Сербии в Самаре.
  • Болельщица сборной Уругвая перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Египта и Уругвая.
  • Болельщица сборной Мексики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Германии и Мексики.
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
Болельщица сборной Швейцарии перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии в Ростове-на-Дону.

Флаг любимой команды на щеке - неизменный атрибут многих любителей футбола, особенно часто так украшают себя перед матчем девушки-болельщицы.

Яркие и веселые фанатки своих сборных - в фотоленте Sputnik.

Чемпионат мира по футболу проходит на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Тема:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (12)



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Болельщица сборной Хорватии перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Хорватии и Нигерии.
Весь мир на щеках болельщиц ЧМ-2018
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