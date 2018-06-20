Как российские болельщики отпраздновали победу в матче с Египтом

На матче зафиксирован рекорд посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" — 64 468 зрителей.
Как российские болельщики радовались победе, смотрите в нашей фотоленте.
Сборная России разгромила Египет в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 3:1.
На матче зафиксирован рекорд посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" — 64 468 зрителей.
Как российские болельщики радовались победе, смотрите в нашей фотоленте.
Флаг любимой команды на щеке - неизменный атрибут многих любителей футбола, особенно часто так украшают себя перед матчем девушки-болельщицы.
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Sputnik выбрал десять самых ярких цитат Нурсултана Назарбаева, посвященных Астане, которая в 2018 году празднует свое 20-летие.
Министр внутренних дел Кыргызстана по поручению премьера страны навестил в московской больнице сбитых таксистом-кыргызстанцем.
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