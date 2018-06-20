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Как российские болельщики отпраздновали победу в матче с Египтом

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  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в Москве
  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в Екатеринбурге
  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в Екатеринбурге
  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в Екатеринбурге
  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в московской фан-зоне
  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
© Sputnik / Ilya Pitalev
Сборная России разгромила Египет в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 3:1.

Сборная России разгромила Египет в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 3:1.

На матче зафиксирован рекорд посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" — 64 468 зрителей.

Как российские болельщики радовались победе, смотрите в нашей фотоленте.

Теги:
Россия, Египет, Футбол



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