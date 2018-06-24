Созвездие красоты: в Ташкенте прошли мастер-классы по прическам и макияжу

Гости мероприятия смогли поучаствовать в мастер-классах по прическами и макияжу, узнать, какой маникюр сейчас в моде, и подобрать для себя лучший парфюм.
Предлагаем окунуться в мир красоты, посмотрев фотоленту Sputnik Узбекистан.
В узбекской столице прошла выставка красоты, которая собрала лучших мастеров бьюти-индустрии.
Гости мероприятия смогли поучаствовать в мастер-классах по прическами и макияжу, узнать, какой маникюр сейчас в моде, и подобрать для себя лучший парфюм.
Предлагаем окунуться в мир красоты, посмотрев фотоленту Sputnik Узбекистан.
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Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.
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