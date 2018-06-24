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Созвездие красоты: в Ташкенте прошли мастер-классы по прическам и макияжу

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  • Участница мастер-класса на выставке красоты в Ташкенте
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  • Девушка выбирает парфюм на выставке красоты в Ташкенте
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  • Участница мастер-класса по макияжу на конкурсе красоты в Ташкенте
  • Участница мастер-класса на выставке красоты в Ташкенте
  • Участница мастер-класса по укладке волос на выставке красоты в Ташкенте
  • Девушки на выставке красоты в Ташкенте
  • Участница выставки красоты в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Участница мастер-класса на выставке красоты в Ташкенте.

В узбекской столице прошла выставка красоты, которая собрала лучших мастеров бьюти-индустрии.

Гости мероприятия смогли поучаствовать в мастер-классах по прическами и макияжу, узнать, какой маникюр сейчас в моде, и подобрать для себя лучший парфюм.

Предлагаем окунуться в мир красоты, посмотрев фотоленту Sputnik Узбекистан.

Теги:
прическа, макияж, красота, Ташкент



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