Зернышко к зернышку: "живые" иллюстрации из риса на полях Китая

Дракон, Конфуций и другие традиционные для китайского искусства изображения, буквально выросли из земли. Смотрите подборку "живых" иллюстраций в фотоленте Sputnik.
Китайские фермеры на рисовых полях создают 3D-картины площадью в сотни квадратных метров.
Дракон, Конфуций и другие традиционные для китайского искусства изображения, буквально выросли из земли. Смотрите подборку "живых" иллюстраций в фотоленте Sputnik.
В узбекской столице прошла выставка красоты, которая собрала лучших мастеров бьюти-индустрии.
Кулинар Сталик Ханкишиев показал процесс приготовления плова во дворе при здании Посольства Узбекистана в Москве.
Помогать узбекскому арбитру будут его соотечественники Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов.
Сборная России разгромила Египет в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 3:1.
Мальчик родился несколько дней назад, он абсолютно здоров, правоохранители начали расследование дела.
Внесенный в Госдуму Законопроект предлагает снять ограничение срока действия главы 8.1 закона "О гражданстве РФ", которая позволяет легализоваться тем, кто въехал в Россию более 16 лет назад или получал паспорт гражданина РФ до 1 июля 2002 года.
Отметить праздник на стадионе "Миллий" собрались около 30 тысяч зрителей, перед которыми выступили звезды отечественного шоу-бизнеса.
Пропускную систему "Smart Павлодар", которая работает на основе отпечатка пальца, запустили в пилотном режиме в одном из городских детсадов.
В Оше 26 июня в ряде районов временно прекратят подачу электроэнергии в связи с подготовкой к осенне-зимнему отопительному сезону.
В международном аэропорту в Душанбе открылся новый грузовой терминал, построенный на средства, выделенные правительством Японии.
Власти Афганистана и движение "Талибан" направят своих представителей на заседание Международной координационной группы в столице Азербайджана.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Белорусская федерация футбола (БФФ) запустили пилотный проект по развитию клубов страны.
Какие три проекта в ближайшие годы планируют реализовать в "Научно-исследовательском центре "Абхазская энциклопедия" – в материале Sputnik.
Правоохранительные органы Армении "произвели действия" в отношении брата экс-президента страны Сержа Саргсяна — Александра Саргсяна.
Узник Рижской центральной тюрьмы, правозащитник Александр Гапоненко обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
НАТО не заинтересована в том, чтобы реально обеспечить безопасность Балтии и не станет развивать здесь инфраструктуру, считает военный политолог.
Активизацию сотрудничества между Молдовой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) обсудят на встрече в Москве.
Эстония стала единственной восточноевропейской страной, участвующей в создании совместных вооруженных сил быстрого реагирования ЕС.
Лидер Компартии Южной Осетии рассказал о неизвестных фактах подписания в Дагомысе в 1992 году соглашения о вводе миротворческих сил в республику.
Пропускную систему "Smart Павлодар", которая работает на основе отпечатка пальца, запустили в пилотном режиме в одном из городских детсадов.
В Оше 26 июня в ряде районов временно прекратят подачу электроэнергии в связи с подготовкой к осенне-зимнему отопительному сезону.
В международном аэропорту в Душанбе открылся новый грузовой терминал, построенный на средства, выделенные правительством Японии.