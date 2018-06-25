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Зернышко к зернышку: "живые" иллюстрации из риса на полях Китая

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  • Карта Китая на рисовом поле
  • Пара вырастила на рисовом поле рисунок флагманской коммунистической партии Китая в поселке Лиангнон провинции Юяо, чтобы выразить благодарность местному правительству.
  • Портрет Конфуция на рисовом поле в Китае
  • Портрет тысячерукой Бодхисаттвы (воплощение бесконечного сострадания всех будд) на рисовом поле в Китае.
  • Иллюстрация дракона на рисовом поле в Китае
  • Изображение мужчины и женщины на рисовом поле в Шэньяне в северо-восточной провинции Ляонин в Китае.
  • Надпись Удивительный Китай на рисовом поле в Китае
  • Изображение QR-кода на рисовом поле в Китае.
  • Карта Китая и слова Приветствуем 19-й партийный съезд, выращенные из разных сортов риса к 25-летию конгресса Коммунистической партии страны.
  • Традиционная китайская иллюстрация, созданная с использованием различных сортов риса во время сбора урожая в Шэньяне.
© AFP 2018 / Johannes Eisele
Фермер Чэнь Цзиньсян идет по полю, засеянному различными видами риса, которые изображают карту Китая. Чен выращивал более 20 различных видов риса на своем поле, размером около 200 квадратных метров , чтобы сформировать карту.

Китайские фермеры на рисовых полях создают 3D-картины площадью в сотни квадратных метров.

Дракон, Конфуций и другие традиционные для китайского искусства изображения, буквально выросли из земли. Смотрите подборку "живых" иллюстраций в фотоленте Sputnik.

Теги:
иллюстрация, рисовое поле, Китай



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  • Город Ош. Архивное фото
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Образ Конфуция, созданный с использованием различных сортов риса на рисовом пасту в Шэньяне в северо-восточной провинции Ляонин в Китае.
Зернышко к зернышку: "живые" иллюстрации из риса на полях Китая
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