Зернышко к зернышку: "живые" иллюстрации из риса на полях Китая

Внесенный в Госдуму Законопроект предлагает снять ограничение срока действия главы 8.1 закона "О гражданстве РФ", которая позволяет легализоваться тем, кто въехал в Россию более 16 лет назад или получал паспорт гражданина РФ до 1 июля 2002 года.

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