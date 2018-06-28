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Милые фото: коты, похожие на булочки и другую выпечку

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  • Фотоколлаж проекта Ксении Змановской Cats In Food
  • Фотоколлаж проекта Ксении Змановской Cats In Food
  • Фотоколлаж проекта Ксении Змановской Cats In Food
  • Фотоколлаж проекта Ксении Змановской Cats In Food
Фотоколлаж из круассана и кота.

Снимки еды и котиков - наверное самые распространенные фотографии в Интернете, особенно в социальных сетях. Фотограф Ксения Измановская решила объединить их в одну тему. Что у нее получилось - смотрите в этой фотоподборке

Снимки еды и котиков — наверное самые распространенные фотографии в Интернете, особенно в социальных сетях. Фотограф Ксения Измановская решила объединить их в одну тему. Что у нее получилось — смотрите в этой фотоподборке Sputnik Южная Осетия.

 

Теги:
кот



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Фотоколлаж из круссана и кота
Милые фото: коты, похожие на булочки и другую выпечку
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