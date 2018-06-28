Милые фото: коты, похожие на булочки и другую выпечку

Снимки еды и котиков — наверное самые распространенные фотографии в Интернете, особенно в социальных сетях. Фотограф Ксения Измановская решила объединить их в одну тему. Что у нее получилось — смотрите в этой фотоподборке Sputnik Южная Осетия.
Снимки еды и котиков - наверное самые распространенные фотографии в Интернете, особенно в социальных сетях. Фотограф Ксения Измановская решила объединить их в одну тему. Что у нее получилось - смотрите в этой фотоподборке
Снимки еды и котиков — наверное самые распространенные фотографии в Интернете, особенно в социальных сетях. Фотограф Ксения Измановская решила объединить их в одну тему. Что у нее получилось — смотрите в этой фотоподборке Sputnik Южная Осетия.
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Закон, дающий Нурсултану Назарбаеву пожизненное право председательствовать в Совбезе Казахстана, признан соответствующим Конституции.
Кыргызстанец мог вернуться домой из Москвы обычным способом, но ему пришла безумная идея преодолеть это расстояние на велосипеде. Свое путешествие он снимал на видео.
В Таджикистане на 201-й российской военной базе создана спецгруппа по противодействию беспилотникам с учетом сирийского опыта.