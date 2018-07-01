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Фотогалерея лучших голов Чемпионата мира по футболу-2018

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  • Досадные и судьбоносные: самые яркие голы ЧМ-2018 в России
  • Досадные и судьбоносные: самые яркие голы ЧМ-2018 в России
  • Досадные и судьбоносные: самые яркие голы ЧМ-2018 в России
  • Досадные и судьбоносные: самые яркие голы ЧМ-2018 в России
  • Досадные и судьбоносные: самые яркие голы ЧМ-2018 в России
  • Досадные и судьбоносные: самые яркие голы ЧМ-2018 в России
  • Досадные и судьбоносные: самые яркие голы ЧМ-2018 в России
  • Досадные и судьбоносные: самые яркие голы ЧМ-2018 в России
  • Досадные и судьбоносные: самые яркие голы ЧМ-2018 в России
  • Досадные и судьбоносные: самые яркие голы ЧМ-2018 в России
  • Досадные и судьбоносные: самые яркие голы ЧМ-2018 в России
  • Досадные и судьбоносные: самые яркие голы ЧМ-2018 в России
  • Досадные и судьбоносные: самые яркие голы ЧМ-2018 в России
  • Досадные и судьбоносные: самые яркие голы ЧМ-2018 в России
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
В центре: Юссеф Эн-Несери (Марокко) забивает гол в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Марокко. Слева — Жерар Пике (Испания).

В нашей фотоленте собраны лучшие голы групповой стадии чемпионата мира-2018.

Групповой этап ЧМ-2018 завершился 28 июня.

Помимо рекордного количества автоголов футболисты смогли удивить зрителей мундиаля красивыми и точными ударами по воротам.

Источник: Sputnik Южная Осетия.




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