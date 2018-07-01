Фотогалерея лучших голов Чемпионата мира по футболу-2018

Групповой этап ЧМ-2018 завершился 28 июня.
Помимо рекордного количества автоголов футболисты смогли удивить зрителей мундиаля красивыми и точными ударами по воротам.
Источник: Sputnik Южная Осетия.
В нашей фотоленте собраны лучшие голы групповой стадии чемпионата мира-2018.
Групповой этап ЧМ-2018 завершился 28 июня.
Помимо рекордного количества автоголов футболисты смогли удивить зрителей мундиаля красивыми и точными ударами по воротам.
Источник: Sputnik Южная Осетия.
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В Казахстане крупную угольную компанию привлекли к административной ответственности за искусственное поддержание высоких цен.
Иссык-Кульский районный суд осудил 53-летнего мужчину на пожизненное лишение свободы за изнасилование 12-летней девочки.
В Таджикистане предложили обязать иностранцев платить калым в 50 тысяч долларов за разрешение на брак с гражданкой республики.