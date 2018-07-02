Как российские болельщики праздновали победу над сборной Испании

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Причем россияне уступали в счете, но до перерыва успели отыграться.
Как праздновали болельщики, смотрите в фотоленте Sputnik.
Сборная России в одной восьмой финала чемпионата мира победила испанцев в серии пенальти 4:3.
Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Причем россияне уступали в счете, но до перерыва успели отыграться.
Как праздновали болельщики, смотрите в фотоленте Sputnik.
В нашей фотоленте собраны лучшие голы групповой стадии чемпионата мира - 2018.
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