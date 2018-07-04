Футбол - это искусство

Любимых игроков фанаты рисуют, лепят из различных материалов и даже наносят их изображения на свое тело.
Самые интересные примеры проникновения футбола в искусство, смотрите в нашей фотоленте.
События, происходящие на футбольном поле, часто находят отражение в творчестве.
Любимых игроков фанаты рисуют, лепят из различных материалов и даже наносят их изображения на свое тело.
Самые интересные примеры проникновения футбола в искусство, смотрите в нашей фотоленте.
Сборная России в одной восьмой финала чемпионата мира победила испанцев в серии пенальти 4:3.
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Стал известен национальный состав и средняя зарплата жителей Астаны – соответствующие данные озвучили в департаменте статистики.
За что возбудили дело на еще одного сторонника экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, объяснил Финпол.
В Душанбе при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона открыли обновленный после реконструкции "Детский парк".