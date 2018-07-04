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Футбол - это искусство

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© Sputnik / Evgeny Odinokov
Дети рассматривают граффити с изображением вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева в Щелково.

События, происходящие на футбольном поле, часто находят отражение в творчестве.

Любимых игроков фанаты рисуют, лепят из различных материалов и даже наносят их изображения на свое тело.

Самые интересные примеры проникновения футбола в искусство, смотрите в нашей фотоленте.




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