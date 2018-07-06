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Маски, перья и футуризм: в Париже проходит Неделя высокой моды

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  • Модель на показе коллекции дизайнера Iris Van Herpen на Неделе высокой моды в Париже
  • Модель на показе коллекции дизайнера Ronald Van Der Kemp на Неделе высокой моды в Париже
  • Модель представляет коллекцию дизайнера Рональда ван дер Кемпа на Неделе высокой моды в Париже
  • Модель Jessica Minh Anh прибывает на показ коллекции Dior Недели высокой моды в Париже
  • Зрители на показе Недели высокой моды в Париже
  • Модель на показе коллекции дизайнера Iris Van Herpen на Неделе высокой моды в Париже
  • Модель на показе коллекции дизайнера Iris Van Herpen на Неделе высокой моды в Париже
  • Модель представляет коллекцию дизайнера Ириса ван Херпена на неделе моды в Париже
  • Модели представляют коллекцию Джорджа Хобейки на неделе моды в Париже
  • Модель представляет коллекцию дизайнера Бертрана Гийона на неделе моды в Париже
  • Модель на показе коллекции дизайнера Bertrand Guyon на Неделе высокой моды в Париже
  • Модель представляет коллекцию дизайнера Schiaparelli на неделе моды в Париже
  • Модель представляет коллекцию дизайнера Schiaparelli на неделе моды в Париже
  • Модель представляет коллекцию дизайнера Рональда ван дер Кемпа на неделе моды в Париже
  • Модель на показе коллекции дизайнера Ronald Van Der Kemp на Неделе высокой моды в Париже
  • Модель на показе коллекции дизайнера Schiaparelli на Неделе высокой моды в Париже
  • Модель на показе коллекции дизайнера Bertrand Guyon на Неделе высокой моды в Париже
  • Модель представляет коллекцию дизайнера Tamara Ralph на неделе моды в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Показ Iris van Herpen вновь открыла модель в платье из многослойных изогнутых лепестков, этот ход Ирис ван Херпен использует уже не первый раз.

В Париже проходит Неделя высокой моды.

Для некоторых дизайнеров именно достопримечательности и звуки французской столицы стали источником вдохновения.

Теги:
Дизайн, Мода, Париж



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Модель на показе коллекции дизайнера Bertrand Guyon на Неделе высокой моды в Париже
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