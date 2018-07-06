Маски, перья и футуризм: в Париже проходит Неделя высокой моды

Для некоторых дизайнеров именно достопримечательности и звуки французской столицы стали источником вдохновения.
В Париже проходит Неделя высокой моды.
Для некоторых дизайнеров именно достопримечательности и звуки французской столицы стали источником вдохновения.
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Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы России Валентина Терешкова поздравила казахстанцев с Днем столицы и предложила назвать ее в честь Нурсултана Назарбаева.
Модель из Кыргызстана стала победительницей международного конкурса красоты Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea — 2018 в Одессе.
Йог из Таджикистана продемонстрировал в Новокузнецке свое мастерство: мужчине бросали на живот ножи, по нему проезжал автомобиль, но он не получил ни царапины.