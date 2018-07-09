Россия на ЧМ-2018: усы Черчесова, нога Акинфеева и Фёдорово горе

Сборная России по футболу — хозяйка чемпионата мира 2018 года — дошла до четвертьфинала и в упорной борьбе в серии пенальти уступила хорватам. Это лучший результат на подобных турнирах в истории национальной команды. Самые яркие моменты мундиаля смотрите в нашей фотоленте.

Домашний чемпионат мира по футболу оказался самым успешным для национальной сборной. Команда Станислава Черчесова смогла не только выйти из группы, что произошло впервые в современной истории, но и обыграть в тяжелейшем матче сборную Испании на стадии 1/8.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Решающие секунды матча Россия - Испания и ликование узбекских болельщиков

Старт турнира выдался для хозяев более чем удачным — победа над Саудовской Аравией с разгромным счетом 5:0, затем не менее зрелищная игра с Египтом, в которой россияне также оказались сильнее — 3:1. В третьем матче группового этапа, когда задача выхода из группы уже была решена, подопечные Черчесова не смогли ничего противопоставить сборной Уругвая, уступив латиноамериканцам 0:3. Этот результат вывел хозяев турнира на второе место в группе.

Матч одной восьмой финала домашнего ЧМ получился драматичным. Проигрывая по ходу встречи испанцам, россияне не только смогли сравнять счет и довести поединок до дополнительного времени, но и выиграть в серии послематчевых пенальти. Героем той победы стал вратарь сборной России Игорь Акинфеев, отразивший два одиннадцатиметровых удара соперников. Тогда же в Сети появилось выражение "нога Бога" — так болельщики окрестили сейв голкипера, успевшего в последний момент отразить удар испанца.

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В четвертьфинале на арене "Фишт" россияне встретились с командой Хорватии, которая так же непросто пробиралась по ходу турнира. Игра получилась упорной и завершилась все той же серией пенальти. Однако на сей раз удача была на стороне гостей. Акинфеев смог отразить один из пяти ударов хорватов, а россияне реализовали только три. Сначала Фёдор Смолов не смог переиграть голкипера хорватов Даниеля Субашича, а затем герой матча, подаривший России надежду на выход в полуфинал, — Марио Фернандес не попал в створ ворот. В итоге 4:3 в пользу хорватов.

Несмотря на поражение национальной команды, российские болельщики всю ночь после матча праздновали и без того выдающийся результат своих любимцев, выражая им благодарность за достойную борьбу.

Самые яркие моменты турнира с участием сборной России смотрите в нашей фотоленте.