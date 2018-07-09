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Россия на ЧМ-2018: усы Черчесова, нога Акинфеева и Фёдорово горе

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  • Вратарь Абдаллах Аль-Муаиуф (Саудовская Аравия) пропускает мяч в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.
  • Слева направо: Сергей Игнашевич (Россия), Амр Варда (Египет) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта.
  • Игроки сборной России и игроки сборной Египта перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта.
  • Слева направо: Матиас Весино (Уругвай), Алексей Миранчук (Россия), Лукас Торрейра (Уругвай) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и России.
  • Слева направо: Александр Головин (Россия), Жорди Альба (Испания) и Серхио Рамос (Испания)в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России.
  • Вратарь Игорь Акинфеев (Россия) отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
  • Игроки сборной России радуются победе в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
  • Болельщики празднуют победу сборной России
  • Болельщики празднуют победу сборной России
  • Слева направо: Марио Фернандес, Федор Кудряшов (Россия) и Анте Ребич (Хорватия) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
  • Иван Ракитич (Хорватия) во время серии послематчевых пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
  • Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
  • Просмотр матча ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Хорватии
  • Сборная России в матче против Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия
  • Вратарь Игорь Акинфеев (Россия) в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
  • Федор Смолов (Россия) после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
  • Денис Черышев (Россия) после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
  • Реакция болельщиков на поражение сборной России
© Sputnik / Алексей Филиппов
Матч-открытие получился самым зрелищным и результативным для хозяев турнира. Сборная России забила в ворота саудитов пять безответных голов.

Сборная России по футболу — хозяйка чемпионата мира 2018 года — дошла до четвертьфинала и в упорной борьбе в серии пенальти уступила хорватам. Это лучший результат на подобных турнирах в истории национальной команды. Самые яркие моменты мундиаля смотрите в нашей фотоленте.

Домашний чемпионат мира по футболу оказался самым успешным для национальной сборной. Команда Станислава Черчесова смогла не только выйти из группы, что произошло впервые в современной истории, но и обыграть в тяжелейшем матче сборную Испании на стадии 1/8.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Решающие секунды матча Россия - Испания и ликование узбекских болельщиков
Старт турнира выдался для хозяев более чем удачным — победа над Саудовской Аравией с разгромным счетом 5:0, затем не менее зрелищная игра с Египтом, в которой россияне также оказались сильнее — 3:1. В третьем матче группового этапа, когда задача выхода из группы уже была решена, подопечные Черчесова не смогли ничего противопоставить сборной Уругвая, уступив латиноамериканцам 0:3. Этот результат вывел хозяев турнира на второе место в группе.

Матч одной восьмой финала домашнего ЧМ получился драматичным. Проигрывая по ходу встречи испанцам, россияне не только смогли сравнять счет и довести поединок до дополнительного времени, но и выиграть в серии послематчевых пенальти. Героем той победы стал вратарь сборной России Игорь Акинфеев, отразивший два одиннадцатиметровых удара соперников. Тогда же в Сети появилось выражение "нога Бога" — так болельщики окрестили сейв голкипера, успевшего в последний момент отразить удар испанца.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Алексей Никольский
Как Путин воспринял поражение России в матче с Хорватией
В четвертьфинале на арене "Фишт" россияне встретились с командой Хорватии, которая так же непросто пробиралась по ходу турнира. Игра получилась упорной и завершилась все той же серией пенальти. Однако на сей раз удача была на стороне гостей. Акинфеев смог отразить один из пяти ударов хорватов, а россияне реализовали только три. Сначала Фёдор Смолов не смог переиграть голкипера хорватов Даниеля Субашича, а затем герой матча, подаривший России надежду на выход в полуфинал, — Марио Фернандес не попал в створ ворот. В итоге 4:3 в пользу хорватов.

Несмотря на поражение национальной команды, российские болельщики всю ночь после матча праздновали и без того выдающийся результат своих любимцев, выражая им благодарность за достойную борьбу.

Самые яркие моменты турнира с участием сборной России смотрите в нашей фотоленте.    

Теги:
Футбол, Россия



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Слева направо: Марио Фернандес, Федор Кудряшов (Россия) и Анте Ребич (Хорватия) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
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