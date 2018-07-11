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Ко Дню шоколада: вкусные статуи Венеры Милосской, Ленина и Брэда Питта

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  • Фигура президента России Владимира Путина, выполненная из шоколада, на Фестивале шоколада в Санкт-Петербурге
  • Статуя Венеры Милоcской, выполненная из белого шоколада, на Токийском салоне шоколада
  • Портрет бывшего президента США Барака Обамы, выполненный из шоколада израильскими студентами
  • Фигура американского актера Брэда Питта выполненная из шоколада, в центре универмага Hyundai в Сеуле
  • Скульптура президента России Владимира Путина, выполненная из шоколада, на первом московском Салоне шоколада
  • 3-метровая фигура Владимира Ленина, выполненная из шоколада, риса и конфет, установленная на 1 день на месте его бывшего памятника в центре Бухареста, Румыния
  • Фигура американского президента Дональда Трампа, выполненная из шоколада, на шоколадной выставке в Стамбуле, Турция
  • Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк во время презентации своей статуи, изготовленной из шоколада, на пятом московском салоне шоколада в Москве
  • Бюст футболиста Лионеля Месси, выполненный из шоколада московской кондитерской ко дню его рождения
  • Шоколадная статуя Девы Марии Гваделупской, созданная в рамках шоколадного фестиваля ChocA, проходящего в Амстердаме
  • Фигура певца Элтона Джона, выполненная из шоколада, в Музее Мадам Тюссо
  • Фигура канцлера Германии Ангелы Меркель, выполненная из шоколада, на шоколадной выставке в Стамбуле, Турция
  • Шоколадные скульптуры Цитадели инков в Мачу-Пикчу и правителя Сипана в Перу
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Фигура президента России Владимира Путина, выполненная из шоколада, на Фестивале шоколада в Санкт-Петербурге

Главный праздник сладкоежек отмечают во всем мире 11 июля, он появился в 1995 году во Франции.

На Празднике шоколада в Санкт-Петербурге гостям представили вкусные статуи знаменитостей - экс-президента США Барака Обамы, актера Брэда Питта, Дональда Трампа, Ленина, футболиста Лионеля Месси, канцлера Германии Ангелы Меркель и других.

Отдельное место занимают шоколадные фигуры Цитадели инков в Мачу-Пикчу и правителя Сипана в Перу.

На выставке можно встретить и признанную красавицу Венеру Милосскую.

День шоколада впервые отпраздновали во Франции в 1995 году.

В Америке этот аппетитный праздник отмечают несколько раз – 7 и 11 июля, а также 28 октября.

Теги:
Владимир Ленин, фото, шоколад



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