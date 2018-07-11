Ко Дню шоколада: вкусные статуи Венеры Милосской, Ленина и Брэда Питта

Главный праздник сладкоежек отмечают во всем мире 11 июля, он появился в 1995 году во Франции.

На Празднике шоколада в Санкт-Петербурге гостям представили вкусные статуи знаменитостей - экс-президента США Барака Обамы, актера Брэда Питта, Дональда Трампа, Ленина, футболиста Лионеля Месси, канцлера Германии Ангелы Меркель и других.

Отдельное место занимают шоколадные фигуры Цитадели инков в Мачу-Пикчу и правителя Сипана в Перу.

На выставке можно встретить и признанную красавицу Венеру Милосскую.

День шоколада впервые отпраздновали во Франции в 1995 году.

В Америке этот аппетитный праздник отмечают несколько раз – 7 и 11 июля, а также 28 октября.