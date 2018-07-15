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Возрождение "Шермана": как выглядит танк, поднятый со дна Баренцева моря

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© Sputnik / Виталий Аньков
Американский танк "Шерман" достали со дна Баренцева моря водолазы Северного флота.

Американский танк "Шерман" был поднят со дна Баренцева моря водолазами Северного флота.

Затем боевую машину, времен Великой Отечественной войны, восстановили специалисты Восточного военного округа.

Как сейчас выглядит "Шерман", смотрите в нашей фотоленте.

Теги:
танк, Приморье



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