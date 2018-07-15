Возрождение "Шермана": как выглядит танк, поднятый со дна Баренцева моря

Затем боевую машину, времен Великой Отечественной войны, восстановили специалисты Восточного военного округа.
Как сейчас выглядит "Шерман", смотрите в нашей фотоленте.
Американский танк "Шерман" был поднят со дна Баренцева моря водолазами Северного флота.
Затем боевую машину, времен Великой Отечественной войны, восстановили специалисты Восточного военного округа.
Как сейчас выглядит "Шерман", смотрите в нашей фотоленте.
Персональная выставка узбекского художника Салимджона Маматкулова открылась в Москве в Доме-музее М.Н. Ермоловой.
В международном аэропорту "Нукус" заработал после масштабной реконструкции новый терминал, он позволит значительно расширить пассажиропоток.
Главный праздник сладкоежек отмечают во всем мире 11 июля, он появился в 1995 году во Франции.
Напомним, оперативник Санат Умаров задержал женщину на рынке по подозрению в краже, во время допроса милиционер заставил ее раздеться догола и заснял происходящее на камеру.
Лагерь будет организован с 15 по 22 июля. В рамках него состоится заседание Молодежного совета ШОС.
В воскресенье в Кремле состоялась церемония символической передачи Катару полномочий на проведение следующего чемпионата мира по футболу.
Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".
Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".
Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.
Алла Пугачева сделала необычное признание, связанное с Муслимом Магомаевым, которого народная артистка России считала своим кумиром.
В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.
Парламент Абхазии проголосовал за новое название главного государственного праздника республики.
В Армении братьев и детей погибших военных не будут призывать в армию – такой порядок действовал с декабря 1991, но позже его отменили.
Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.
Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.
Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.
Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.
Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.
Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".
Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".
Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.