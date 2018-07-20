Жара в Ташкенте, или Как не дать себе засохнуть

В Узбекистане несколько неделей держится жаркая погода, даже по меркам региона в некоторые дни синоптики признавали ее аномальной.

Дневные температуры на этой неделе не опускались ниже отметки в 40 градусов Цельсия. даже вечером и ночью сохраняется жара.

На улицах и во дворах в дневные часы малолюдно - лишь самые стойкие спешат по своим делам под палящим солнцем, а от раскаленного асфальта поднимается дымка. Врачи призывают быть осторожными и не находиться на солнцепеке продолжительное время.

Городские фонтаны в эти дни превратились в настоящие оазисы жизни, а заодно и в бассейны под открытым небом. Все мало-мальски пригодные для купания водоемы забиты детьми, да и люди постарше тоже не отказывают себе в удовольствии освежиться под прохладными струями. Остальные стараются сесть поближе к воде, где жара не так изнурительна.

Самый ходовой товар на городских улицах - мороженое и холодный квас или морс. К заветным желтым бочкам выстраиваются вереницы страдающих от жажды горожан.

Дома пережидать зной тоже порой невыносимо — даже кондиционеры порой не выдерживают. Тогда на помощь приходят старые и проверенные способы, например, простыня на окнах.

Кто как справляется с жарой в эти июльские дни, смотрите в нашей фотоленте.