23:36 20 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.54
  • EUR9100.06
  • USD7787.81
Поиск
Фото

Жара в Ташкенте, или Как не дать себе засохнуть

Получить короткую ссылку
13810

Новости

Все новости
Все новости
  • Жара в Ташкенте
  • Горожане в жаркий день на улицах Ташкента
  • Дороги Ташкента в сильную жару
  • Жители и гости Ташкента у фонтана в жаркий день
  • Птица на крыше
  • Люди купаются в фонтане в Ташкенте
  • Детская площадка во дворе дома в Ташкенте
  • Люди у бочки с холодным квасом и морсом в Ташкенте
  • Девушки возле фонтана в Ташкенте
  • Окна дома в Ташкенте, закрытые от солнца простынями
  • Дети купаются в фонтане в Ташкенте
  • Детская площадка в одном из дворов Ташкента
  • Фонтан у здания Цирка в Ташкенте
  • Стакан с холодным квасом в жаркий день
  • Одна из улиц Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В дневные часы температура воздуха в Ташкенте поднимается выше 40 градусов по Цельсию.

В Узбекистане несколько неделей держится жаркая погода, даже по меркам региона в некоторые дни синоптики признавали ее аномальной.

Дневные температуры на этой неделе не опускались ниже отметки в 40 градусов Цельсия. даже вечером и ночью сохраняется жара.

На улицах и во дворах в дневные часы малолюдно - лишь самые стойкие спешат по своим делам под палящим солнцем, а от раскаленного асфальта поднимается дымка. Врачи призывают быть осторожными и не находиться на солнцепеке продолжительное время.

Аномальная жара в Таджикистане
Sputnik
У природы нет плохой погоды: узбекистанцев предупредили о жаре
Городские фонтаны в эти дни превратились в настоящие оазисы жизни, а заодно и в бассейны под открытым небом. Все мало-мальски пригодные для купания водоемы забиты детьми, да и люди постарше тоже не отказывают себе в удовольствии освежиться под прохладными струями. Остальные стараются сесть поближе к воде, где жара не так изнурительна.

Самый ходовой товар на городских улицах - мороженое и холодный квас или морс. К заветным желтым бочкам выстраиваются вереницы страдающих от жажды горожан.

Дома пережидать зной тоже порой невыносимо — даже кондиционеры порой не выдерживают. Тогда на помощь приходят старые и проверенные способы, например, простыня на окнах.

Кто как справляется с жарой в эти июльские дни, смотрите в нашей фотоленте.

Теги:
жара, Погода, Ташкент



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
    Небо под контролем

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото
    Мутные воды

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Куда собрались?

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

  • Молодая девушка за чтением книги, фото из архива
    Ученье – свет

    С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.

  • В зале суда, архивное фото
    Наказание за "дедовщину"

    Суд Гомельского района огласил приговор двум солдатам-срочникам одной из воинских частей Белоруссии - они признаны виновными в неуставных отношениях.

  • Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.
    Подарки на колесах

    О том, как прошла церемония передачи российской сельхозтехники Абхазии, чему восторгался министр и как на подарки отреагировали трактористы, - в материале Sputnik.

  • Премьер-министр Никол Пашинян в день открытия книжного магазина Зангак (19 июля 2018). Еревaн
    "Хватит, хватит!"

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов
    "Это война!"

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года
    Мы вам поможем!

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
    Небо под контролем

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото
    Мутные воды

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Куда собрались?

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Девушки возле фонтана в Ташкенте
Жара в Ташкенте, или Как не дать себе засохнуть
Дедушка в 80 лет впервые снял видео на телефон и покорил весь мир
Никогда не державший смартфона дедушка снял облетевшее весь мир видео
Кто, где и сколько зарабатывает в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054