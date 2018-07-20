Жара в Ташкенте, или Как не дать себе засохнуть

Дневные температуры на этой неделе не опускались ниже отметки в 40 градусов Цельсия. даже вечером и ночью сохраняется жара.
На улицах и во дворах в дневные часы малолюдно - лишь самые стойкие спешат по своим делам под палящим солнцем, а от раскаленного асфальта поднимается дымка. Врачи призывают быть осторожными и не находиться на солнцепеке продолжительное время.
Самый ходовой товар на городских улицах - мороженое и холодный квас или морс. К заветным желтым бочкам выстраиваются вереницы страдающих от жажды горожан.
Дома пережидать зной тоже порой невыносимо — даже кондиционеры порой не выдерживают. Тогда на помощь приходят старые и проверенные способы, например, простыня на окнах.
Кто как справляется с жарой в эти июльские дни, смотрите в нашей фотоленте.