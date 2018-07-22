Самые инновационные игры: Япония готовится принять Олимпиаду 2020

Летние токийские Игры-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября. И сейчас в Японии вовсю идет строительство Олимпийской деревни.
За два года до Олимпиады 2020, японцы обещают, что игры в Токио станут самыми инновационными в истории.
Летние токийские Игры-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября. И сейчас в Японии вовсю идет строительство Олимпийской деревни.
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Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.
В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.