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Москвичей и гостей столицы угостили чак-чаком, весом более двух тонн

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  • Московский международный фестиваль Сабантуй-2018
  • Одним из самых удивительных явлений на Сабантуе стал гигантский чак-чак весом 2018 килограммов.
  • Организовали фестиваля правительство Москвы, правительство Татарстана, правительство Башкортастана, РОО – Татарская национально-культурная автономия Москвы.
  • На площади более 200 тысяч кв. метров разместились: аутентичные татарская и башкирские деревни, восточная ярмарка, аллея национальных шатров Улица добрых соседей, аттракционы, выставки, мастер-классы от звезд спорта и шоу-бизнеса.
  • Фестиваль стал уникальной площадкой для межнационального общения и культурного обмена, собрал более 300 000 гостей.
  • Московский международный фестиваль Сабантуй-2018
  • В этом году международный фестиваль проходил в 30-й раз.
  • Каждый желающий мог принять участие в бесплатной лотерее, главными призами в которой были автомобиль, неделя отдыха в Ялте на вилле Рената Ибрагимова и сертификаты на прохождение обучения в бизнес школе Бизнес молодость на общую сумму 500 тысяч рублей.
  • Посетителей Фестиваля развлекали выступлениями на шести сценах, каждая из которых представляла собой одну из частей света.
  • Ведущие Фестиваля – пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анися Ольхова, заслуженная артистка Республики Татарстан Гульназ Сафарова и заслуженный артист Республики Башкортостан Фирдат Галиев.
  • Московский международный фестиваль Сабантуй-2018
  • Для гостей также проводился Фестиваль уличной еды народов мира и барабанное шоу.
Sputnik / Лев Рыжков
На территории музея-заповедника "Коломенское" 21 июля прошел Московский международный фестиваль "Сабантуй-2018".

На территории музея-заповедника "Коломенское" прошел Московский международный фестиваль "Сабантуй-2018" – одно из самых ожидаемых событий лета.

Посетителей фестиваля развлекали артисты на шести сценах.

Также проходили конкурсы и розыгрыши, главными призами в которых были автомобиль, неделя отдыха на вилле в Ялте и сертификаты на обучение тренингам в школе "Бизнес-молодость".




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Московский международный фестиваль Сабантуй-2018
Москвичей и гостей столицы угостили чак-чаком, весом более двух тонн
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