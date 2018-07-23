Москвичей и гостей столицы угостили чак-чаком, весом более двух тонн

Посетителей фестиваля развлекали артисты на шести сценах.
Также проходили конкурсы и розыгрыши, главными призами в которых были автомобиль, неделя отдыха на вилле в Ялте и сертификаты на обучение тренингам в школе "Бизнес-молодость".
На территории музея-заповедника "Коломенское" прошел Московский международный фестиваль "Сабантуй-2018" – одно из самых ожидаемых событий лета.
Посетителей фестиваля развлекали артисты на шести сценах.
Также проходили конкурсы и розыгрыши, главными призами в которых были автомобиль, неделя отдыха на вилле в Ялте и сертификаты на обучение тренингам в школе "Бизнес-молодость".
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К поискам семилетнего ребенка, который пропал в горах в Алматинской области, подключили вертолет комитета по ЧС.
Депутаты Бишкекского кенеша изберут нового мэра столицы 8 августа – прежний градоначальник был задержан ГКНБ и освобожден от должности.
Совместные учения России и Таджикистана в горах Восточного Памира завершились ликвидацией "террористов"