Молод и энергичен: президент Узбекистана отмечает день рождения

За два года работы глава государства совершил важные для установления статуса страны на мировой арене визиты.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 июля отмечает день рождения.

Глава государства родился в 1957 году в Зааминском районе Джизакской области, в 1981 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства по специальности "инженер-механик", затем получил степень кандидата наук.

До 1990-х годов занимал пост секретаря комсомольской организации ТИИИМСХ, позднее стал парторгом института, затем - депутатом Верховного совета Узбекистана. С 2001 по 2003 год - хоким Самаркандской области, с 12 декабря 2003 года - премьер-министр.

Олий Мажлис Узбекистана утвердил кандидатуру Шавката Мирзиёева на должность исполняющего обязанности президента в сентябре 2016 года, когда Нигматилла Юлдашев после смерти первого главы государства Ислама Каримова взял самоотвод.

В декабре 2016 года Мирзиёев одержал победу на президентских выборах с результатом в 88,61% голосов.

За время работы лидер Узбекистана ввел биометрические заграничные паспорта, занялся благоустройством Ташкента и областей республики, провел чистку органов прокуратуры от недобросовестных работников, совершил ряд стратегически значимых для международных отношений визитов.