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Молод и энергичен: президент Узбекистана отмечает день рождения

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Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России

За два года работы глава государства совершил важные для установления статуса страны на мировой арене визиты.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 июля отмечает день рождения.

Глава государства родился в 1957 году в Зааминском районе Джизакской области, в 1981 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства по специальности "инженер-механик", затем получил степень кандидата наук.

До 1990-х годов занимал пост секретаря комсомольской организации ТИИИМСХ, позднее стал парторгом института, затем - депутатом Верховного совета Узбекистана. С 2001 по 2003 год - хоким Самаркандской области, с 12 декабря 2003 года - премьер-министр.

Олий Мажлис Узбекистана утвердил кандидатуру Шавката Мирзиёева на должность исполняющего обязанности президента в сентябре 2016 года, когда Нигматилла Юлдашев после смерти первого главы государства Ислама Каримова взял самоотвод.

В декабре 2016 года Мирзиёев одержал победу на президентских выборах с результатом в 88,61% голосов. 

За время работы лидер Узбекистана ввел биометрические заграничные паспорта, занялся благоустройством Ташкента и областей республики, провел чистку органов прокуратуры от недобросовестных работников, совершил ряд стратегически значимых для международных отношений визитов. 




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