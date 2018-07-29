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Огромная, кровавая, волшебная: фото самого длительного лунного затмения века

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  • Лунное затмение в Намангане
  • Лунное затмение в Ташкенте
© Sputnik / Саид Царнаев
Полная фаза затмения продлилась почти два часа

Земляне имели возможность наблюдать самое продолжительное лунное затмение из всех, которые уже прошли или еще пройдут в XXI веке

Затмение началось в 21.24 мск 27 июля, а его полная фаза прошла с 22.30 до 00.13.

Всего в XXI веке пройдет 225 лунных затмений, причем лишь 85 из них будут полными, а дольше трех часов продлятся всего шесть.

Луна в Ташкенте в период затмения
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Каким увидели узбекистанцы лунное затмение века

Затмение продлилось так долго из-за того, что Луна находилась близко к апогею (к точке максимального удаления от Земли) и была значительно меньше тени, отбрасываемой Землей. Естественный спутник Земли погрузился в северную часть тени и прошел через ее центр. Земная тень полностью затмила видимую поверхность Луны, отчего спутник окрасился в багрово-красный оттенок.

В этот раз затмение совпало с другим астрономическим событием — великим противостоянием Марса с Солнцем. Красная планета максимально приблизилась к Земле и обогнала в блеске Юпитер. Таким образом, Марс стал в эту ночь самой яркой точкой после Солнца, Луны и Венеры. Следующее Великое противостояние Марса ожидается через 17 лет, 15 сентября 2035 года.

Самое продолжительное лунное затмение века — в нашей фотоленте.

 

Теги:
Астрономия



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