Огромная, кровавая, волшебная: фото самого длительного лунного затмения века

Земляне имели возможность наблюдать самое продолжительное лунное затмение из всех, которые уже прошли или еще пройдут в XXI веке

Затмение началось в 21.24 мск 27 июля, а его полная фаза прошла с 22.30 до 00.13.

Всего в XXI веке пройдет 225 лунных затмений, причем лишь 85 из них будут полными, а дольше трех часов продлятся всего шесть.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Каким увидели узбекистанцы лунное затмение века

Затмение продлилось так долго из-за того, что Луна находилась близко к апогею (к точке максимального удаления от Земли) и была значительно меньше тени, отбрасываемой Землей. Естественный спутник Земли погрузился в северную часть тени и прошел через ее центр. Земная тень полностью затмила видимую поверхность Луны, отчего спутник окрасился в багрово-красный оттенок.

В этот раз затмение совпало с другим астрономическим событием — великим противостоянием Марса с Солнцем. Красная планета максимально приблизилась к Земле и обогнала в блеске Юпитер. Таким образом, Марс стал в эту ночь самой яркой точкой после Солнца, Луны и Венеры. Следующее Великое противостояние Марса ожидается через 17 лет, 15 сентября 2035 года.

Самое продолжительное лунное затмение века — в нашей фотоленте.