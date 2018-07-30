ВМФ России 79 лет: военные моряки принимают поздравления

День Военно-морского флота широко отметили в России в последнее воскресенье июля.
По случаю праздника в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Севастополе и Балтийске прошли парады, демонстрационный показ различных учебно-боевых упражнений, авиашоу, концерты и красочные салюты.
Главный парад ВМФ России в Санкт-Петербурге принимал Владимир Путин.
Президент России на Кронштадском рейде поздравил экипажи кораблей, участвующих в Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Глава государства обошел на катере парадную линию из 12 боевых кораблей, которые из-за своих размеров имеют возможности войти в акваторию Невы, где проходила основная часть парада, и поприветствовал экипажи малого ракетного корабля «Серпухов», корвета «Бойкий», большого противолодочного корабля «Североморск», большого десантного корабля «Иван Грен», судна связи «Иван Хурс», ракетного крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал Горшков», над которым накануне был поднят Андреевский флаг.
После праздничного выстрела пушки Петропавловской крепости были зажжены факелы на Ростральных колоннах.
Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, перед началом парада на военно-морской базе губернатор Антон Алиханов вместе с командующим возложили цветы к памятнику Петру Великому на набережной. Глава региона присоединился к командованию Балтийским флотом и поздравил экипажи кораблей, стоящих в морском канале Балтийска.
Водно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ начался с театрализованного представления "Виват, Военно-Морской Флот!". После чего боевые корабли флота прошли по морскому каналу Балтийска.
Москвичей и гостей российской столицы ожидали интересные тематические мероприятия посвященные этому праздничному дню.
Главной столичной площадкой Дня ВМФ-2018 стал парк «Северное Тушино». Там по традиции выступал духовой оркестр, для детей провели мастер-классы по рисунку на воде, с наступлением темноты небо озарило лазерное шоу, ровно в 10 часов начался праздничный салют.