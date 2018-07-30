ВМФ России 79 лет: военные моряки принимают поздравления

В этом году Военно-Морскому Флоту Российской Федерации исполняется 79 лет. Торжественные мероприятия по этому поводу прошли в городах-героях России.

День Военно-морского флота широко отметили в России в последнее воскресенье июля.

По случаю праздника в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Севастополе и Балтийске прошли парады, демонстрационный показ различных учебно-боевых упражнений, авиашоу, концерты и красочные салюты.

Главный парад ВМФ России в Санкт-Петербурге принимал Владимир Путин.

Президент России на Кронштадском рейде поздравил экипажи кораблей, участвующих в Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Глава государства обошел на катере парадную линию из 12 боевых кораблей, которые из-за своих размеров имеют возможности войти в акваторию Невы, где проходила основная часть парада, и поприветствовал экипажи малого ракетного корабля «Серпухов», корвета «Бойкий», большого противолодочного корабля «Североморск», большого десантного корабля «Иван Грен», судна связи «Иван Хурс», ракетного крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал Горшков», над которым накануне был поднят Андреевский флаг.

После праздничного выстрела пушки Петропавловской крепости были зажжены факелы на Ростральных колоннах.

В Севастополе на парад в честь Дня Военно-морского флота России вышли более 30 боевых кораблей, катеров и подводных лодок, более 20 самолетов и вертолетов.Торжественные мероприятия посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Парад Черноморского флота впервые принимал новый командующий - Александр Моисеев. Гвоздями праздничной программы стали вечерний концерт, впечатляющий артиллерийский салют и яркий фейерверк над акваторией Севастопольской бухты.

Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, перед началом парада на военно-морской базе губернатор Антон Алиханов вместе с командующим возложили цветы к памятнику Петру Великому на набережной. Глава региона присоединился к командованию Балтийским флотом и поздравил экипажи кораблей, стоящих в морском канале Балтийска.

Водно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ начался с театрализованного представления "Виват, Военно-Морской Флот!". После чего боевые корабли флота прошли по морскому каналу Балтийска.

Москвичей и гостей российской столицы ожидали интересные тематические мероприятия посвященные этому праздничному дню.

Главной столичной площадкой Дня ВМФ-2018 стал парк «Северное Тушино». Там по традиции выступал духовой оркестр, для детей провели мастер-классы по рисунку на воде, с наступлением темноты небо озарило лазерное шоу, ровно в 10 часов начался праздничный салют.