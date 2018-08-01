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День в мастерской изготовителей чустских ножей

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  • Самый известный нож не только в Центральной Азии, но и во всем мире — чустский клинок пичок.
  • Чустские ножи всегда ценили за их уникальную форму, практичность, красоту и натуральные материалы.
  • Для изготовления рукояти используют рога животных — быка или оленя.
  • Сам процесс изготовления ножа на вид кажется ничем не примечательным, но многое зависит от качества материалов и сноровки мастера.
  • Заготовку сначала раскаляют в печи.
  • Затем придают традиционную клювовидную форму клинку и ставят фирменную печать Чуста со звездой.
  • Затем лезвие затачивают до зеркального блеска.
  • После на него надевают на него костяную рукоять.
  • Сама рукоять — отдельное произведение искусства. Мастера расписывают кость традиционными узорами, а иногда украшают гравировкой или резьбой.
  • Чтобы не поранить руку во время работы с ножом, стык между лезвием и ручкой заливают свинцом, создавая плавный переход и намертво фиксируя лезвие ножа.
  • Первые находки мастеров из современной Наманганской области датируются VIII веком до новой эры.
  • Чустские ножи считаются самыми долговечными.
  • Чустские ножи продаются далеко за пределами Узбекистана. Договоры заключены с Россией, Казахстаном, Таджикистаном, Афганистаном, США и другими странами.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Самый известный нож не только в Центральной Азии, но и во всем мире — чустский клинок пичок.

Самый известный нож не только в Центральной Азии, но и во всем мире — чустский клинок пичок. Первые находки мастеров из современной Наманганской области датируются VIII веком до новой эры. 

Как происходит процесс производства ножа в ремесленной мастерской, смотрите в подборке фотографий Sputnik Узбекистан.




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Пожалуй, самый известный нож не только в Центральной Азии, но и во всем мире — чустский клинок пичок.
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