День в мастерской изготовителей чустских ножей

Как происходит процесс производства ножа в ремесленной мастерской, смотрите в подборке фотографий Sputnik Узбекистан.
Самый известный нож не только в Центральной Азии, но и во всем мире — чустский клинок пичок. Первые находки мастеров из современной Наманганской области датируются VIII веком до новой эры.
Как происходит процесс производства ножа в ремесленной мастерской, смотрите в подборке фотографий Sputnik Узбекистан.
В этом году Военно-Морскому Флоту Российской Федерации исполняется 79 лет. Торжественные мероприятия по этому поводу прошли в городах-героях России.
Селфи среди сладостей, подготовка к Танковому биатлону, а также презентация новой коллекции испанского дизайнера Custo Barcelona смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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Мошенники напугали жительницу Астаны "штрафом" за посещение порносайта – девушка обратилась в полицию.
Двукратный олимпийский чемпион Масато Утисиба, ранее осужденный за изнасилование в Японии, стал тренером сборной Кыргызстана по дзюдо.
МВД Таджикистана создало специальное подразделение, которое будет заниматься обеспечением безопасности туристов.