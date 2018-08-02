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Бег с препятствиями, стрельба по мишени и разведка: узбекистанцы на АрМИ

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IV Международные армейские игры-2018 (24)
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  • Военнослужащий ВС РУз во время состязания кинологов на конкурсе Верный друг АрМИ-2018
  • Военнослужащие Узбекистана во время конкурса Военное ралли на АрМи 2018. Узбекская команда - одна из самых сильных среди всех выступающих.
  • В Новосибирской области команда из Узбекистана преодолела полосу препятствий в конкурсе Отличники войсковой разведки за 37 минут 30 секунд.
  • На полигоне Корла в Китае прошел первый этап конкурса Чистое небо.Команды из семи стран мира выполнили боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолёт и скоростные воздушные цели.
  • Военнослужащие ВС РУз во время конкурса Дорожный патруль на АрМи 2018
  • Военнослужащий ВС РУз во время конкурса Дорожный патруль на АрМи 2018. Участники ежедневно проводили тренировки на трассе полигона (прохождение трассы на время, полицейские развороты, замена колеса, экстремальная парковка и т.д.).
МО РФ
Военнослужащие ВС РУз во время учебный занятий

Соревнования 28 конкурсов проходят в семи странах. Узбекистан участвует в 13 из них.

Торжественное открытие IV Международных армейских игр состоялось на подмосковном полигоне Алабино.

В открытии приняли участие делегации всех стран-участниц, главы военных ведомств государств, а также представители военных министерств всех стран.

Всего в этом году в АрМИ участвуют 189 команд из 32 стран. Конкурсы пройдут на площадках в России, Китае, Казахстане, Беларуси, Армении, Азербайджане и Иране.

Отметим, впервые Узбекистан принял участие в соревнованиях в прошлом году – военнослужащие республики отметились в 8 конкурсах.

Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (24)



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Бег с препятствиями, стрельба по мишени и разведка: узбекистанцы на АрМИ
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