По следам "Шелкового пути": авторалли "Амуль-Хазар" - жемчужина Туркменистана

Инициатива проведения соревнования принадлежит президенту Гурбангулы Бердымухамедову, который лично курирует подготовку к авторалли и тестирует трассу.
Маршрут станет настоящим испытанием для участников – он будет пролегать сквозь пески пустыни Каракум.
Общая протяженность трассы составляет более полутора тысяч километров.
Одна из задач предстоящих соревнований – показать миру новый облик Туркменистана. Как выглядит современный Ашхабад и как идет подготовка к авторалли – смотрите в фотоленте Sputnik.