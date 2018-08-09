По следам "Шелкового пути": авторалли "Амуль-Хазар" - жемчужина Туркменистана

Сегодня Туркменистан становится одним из наиболее важных логистических центров региона. Международное авторалли "Амуль-Хазар 2018", которое стартует в середине сентября, символизирует наследие Туркменистана как сердца Великого шелкового пути, связывавшего Восточную Азию со Средиземноморьем.

Инициатива проведения соревнования принадлежит президенту Гурбангулы Бердымухамедову, который лично курирует подготовку к авторалли и тестирует трассу.

Маршрут станет настоящим испытанием для участников – он будет пролегать сквозь пески пустыни Каракум.

Общая протяженность трассы составляет более полутора тысяч километров.

Одна из задач предстоящих соревнований – показать миру новый облик Туркменистана. Как выглядит современный Ашхабад и как идет подготовка к авторалли – смотрите в фотоленте Sputnik.