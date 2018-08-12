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Круизный гигант: во Владивосток прибыл суперлайнер MSC Splendida

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  • Прибытие суперлайнера MSC Splendida во Владивосток
  • Прибытие суперлайнера MSC Splendida во Владивосток
  • Прибытие суперлайнера MSC Splendida во Владивосток
  • Прибытие суперлайнера MSC Splendida во Владивосток
  • Прибытие суперлайнера MSC Splendida во Владивосток
  • Пассажиры на борту круизного суперлайнера MSC Splendida у пирса морского вокзала во Владивостоке.
  • Мужчина фотографирует круизный суперлайнер MSC Splendida у пирса морского вокзала во Владивостоке.
  • Круизный суперлайнер MSC Splendida у пирса морского вокзала во Владивостоке.
  • Прибытие суперлайнера MSC Splendida во Владивосток
  • Прибытие суперлайнера MSC Splendida во Владивосток
© Sputnik / Виталий Аньков
Круизный суперлайнер MSC Splendida у пирса морского вокзала во Владивостоке.

Пассажирский лайнер MSC Splendida кинул швартовые у причала морского вокзала Владивостока.

На лайнере приехали почти три тысячи туристов со всего мира.

Теги:
Самый большой лайнер, Владивосток



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Мужчина фотографирует круизный суперлайнер MSC Splendida у пирса морского вокзала во Владивостоке.
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