Круизный гигант: во Владивосток прибыл суперлайнер MSC Splendida

На лайнере приехали почти три тысячи туристов со всего мира.
Пассажирский лайнер MSC Splendida кинул швартовые у причала морского вокзала Владивостока.
На лайнере приехали почти три тысячи туристов со всего мира.
Олимпийские объекты в Пекине превращаются в руины.
Праздник в честь 173-летия со дня рождения казахского поэта Абая Кунанбаева в Ташкенте, Чемпионат Европы по летним видам спорта в Шотландии и огромный круизный лагерь во Владивостоке - все это в фотоленте Sputnik.
Сегодня Туркменистан становится одним из наиболее важных логистических центров региона. Международное авторалли "Амуль-Хазар 2018", которое стартует в середине сентября, символизирует наследие Туркменистана как сердца Великого шелкового пути, связывавшего Восточную Азию со Средиземноморьем.
Рыбак из Мурманска Роман Федорцов однажды опубликовал в соцсетях фото уродливой рыбы, которая попалась в трал его судна. Сегодня уже свыше 300 тысяч подписчиков следят за его публикациями.
Брюнетка завораживает интернет-аудиторию не только виртуозной игрой на рояле, но и длинными ногами.
Узбекские футболисты готовятся к первому матчу против сборной Бангладеш, игра состоится 14 августа.
После начала операции российских войск в Сирии около 1,2 млн человек вернулись домой из лагерей для беженцев.
Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.
В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.
Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.
Автобусы подмосковного Ликинского автозавода могут появиться на дорогах Азербайджана – готовится подписание ряда договоров.
Белнефтехим отказался комментировать слухи о том, что Россия может ограничить беспошлинные поставки нефти и газа в Беларусь с IV квартала этого года.
Несовершеннолетняя гражданка Демократической Республики Конго пыталась попасть в Абхазию по документам старшей сестры.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.
Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.
Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.
Учителя русских школ Молдовы получили шанс повысить квалификацию - РУДН и Россотрудничество проведут курсы для преподавателей.
Эстония предлагает Латвии сдавать бутылки вместе: схема позволит купленную в одной стране тару возвращать в другой.
Югоосетинское внешнеполитическое ведомство прокомментировало проходящие в Грузии многонациональные учения НАТО
Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.
В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.
Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.