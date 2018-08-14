Отдыхай и развлекайся: 90 лет парку Горького в Москве

Парку Горького исполнилось 90 лет 12 августа, по этому случаю с 25 августа по 2 сентября в парке пройдет масштабный праздничный фестиваль.

Фестиваль откроется 25 августа мультимедийным шоу на Голицынском пруду, которое будет посвящено истории парка – от его открытия в 1928 году до сегодняшнего дня.

Специально для этого события здесь возведут понтон в виде числа "90" общей площадью 1680 квадратных метров.

Фестиваль завершится концертом, который пройдет 2 сентября на самой необычной открытой площадке парка Горького – в чаше Центрального фонтана. Полную программу мероприятий ищите на официальном сайте парка.

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