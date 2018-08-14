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Отдыхай и развлекайся: 90 лет парку Горького в Москве

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  • В Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.
  • Влюбленные катаются на колесе обозрения в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького в Москве.
  • Один из уголков парка культуры и отдыха имени Горького.
  • Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького в Москве. Аттракционы.
  • Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького в Москве. На одном из аттракционов.
  • Парк культуры и отдыха имени М.Горького, Пушкинская набережная. Москва, 1940 год.
  • Москвичи играют в настольный теннис в парке им. А. М. Горького.
  • Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького. Катание на аттракционах.
  • Посетители во время открытия 90-го летнего сезона в парке культуры и отдыха им. М. Горького.
  • Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
  • Участники парада колясок в парке Горького.
  • Гости парка танцуют сальсу и другие латинские танцы на набережной.
  • Инсталляция в одном из залов нового музея современного искусства Гараж в парке Горького.
  • Жители отдыхают на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве.
  • Девушка гуляет с собакой в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
  • Выпускники московских школ на фоне Крымского моста в парке имени Горького.
© Sputnik / Валерий Шустов
В Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.

Парку Горького исполнилось 90 лет 12 августа, по этому случаю с 25 августа по 2 сентября в парке пройдет масштабный праздничный фестиваль.

Фестиваль откроется 25 августа мультимедийным шоу на Голицынском пруду, которое будет посвящено истории парка – от его открытия в 1928 году до сегодняшнего дня. 

Специально для этого события здесь возведут понтон в виде числа "90" общей площадью 1680 квадратных метров.

Фестиваль завершится концертом, который пройдет 2 сентября на самой необычной открытой площадке парка Горького – в чаше Центрального фонтана. Полную программу мероприятий ищите на официальном сайте парка.

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