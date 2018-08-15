Трагическое падение: автомобильный мост обрушился в Генуе

К утру среды число погибших возросло до 35 человек, среди них – восьмилетний мальчик и подростки 12-13 лет. Шестнадцать человек получили серьезные ранения.
Спасатели продолжаются поисковые работы на месте происшествия.
В североитальянской Генуе накануне обрушился автомобильный мост, власти объявили двухдневный траур.
К утру среды число погибших возросло до 35 человек, среди них – восьмилетний мальчик и подростки 12-13 лет. Шестнадцать человек получили серьезные ранения.
Спасатели продолжаются поисковые работы на месте происшествия.
Парку Горького исполнилось 90 лет 12 августа, по этому случаю с 25 августа по 2 сентября в парке пройдет масштабный праздничный фестиваль.
Пассажирский лайнер MSC Splendida кинул швартовые у причала морского вокзала Владивостока.
Олимпийские объекты в Пекине превращаются в руины.
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Стала известна дата слушаний по спору между Литвой и "Газпромом" о ценах на газ в апелляционном суде Стокгольма.
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Цхинвальская миссия Международного Комитета Красного Креста намерена выяснить судьбу пропавших без вести в 1989 — 2008 годах.
Генеральная прокуратура Казахстана начала проверки угольных предприятий, чтобы избежать необоснованного роста цен на топливо.
На Алайском хребте на юге Кыргызстана погиб экспедитор группы альпинистов Кирилл Воронков из Екатеринбурга.
В Совете по развитию туризма Таджикистана сообщили, сколько составят страховые выплаты альпинистам, пострадавшим из-за жесткой посадки вертолета.