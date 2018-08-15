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Трагическое падение: автомобильный мост обрушился в Генуе

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  • Мост высотой 45 метров проходит над долиной реки, где расположены жилые дома, железнодорожные пути и промзона.
  • Причины обрушения, которое случилось во время сильной грозы, пока неизвестны.
  • Автомобильное движение полностью заблокировано.
  • На месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе.
  • В Autostrade per l'Italia заявили, что на мосту в Генуе шел ремонт. При этом ее глава Джованни Кастеллуччи опроверг информацию о том, что конструкция находилась в опасном состоянии.
  • Некоторые очевидцы говорят, что в мост перед обрушением ударила молния.
  • Мост Моранди (назван по фамилии инженера-конструктора) длиной почти 1200 метров был построен в 1963-1967 годы.
  • Сотрудники спасательной службы выносят пострадавшего с места обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе.
  • В Министерстве транспорта Италии заявили о гибели как минимум 22 человек.
  • На месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе.
  • Поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются.
  • В момент ЧП на мосту находилось более 30 автомобилей.
  • Десятки автомобилей остались в тоннелях, ведущих к обрушившемуся мосту.
© REUTERS / STRINGER
Мост высотой 45 метров проходит над долиной реки, где расположены жилые дома, железнодорожные пути и промзона.

В североитальянской Генуе накануне обрушился автомобильный мост, власти объявили двухдневный траур.

К утру среды число погибших возросло до 35 человек, среди них – восьмилетний мальчик и подростки 12-13 лет. Шестнадцать человек получили серьезные ранения.

Спасатели продолжаются поисковые работы на месте происшествия.




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