Новая и вечная дружба, или Как прошел визит Рахмона в Ташкент

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Узбекистан, чтобы обсудить сотрудничество в экономике и окончательно уладить спорные вопросы по государственным границам.
В аэропорту его встретил Шавкат Мирзиёев, после этого вся процессия отправилась на площадь Мустакиллик, где Рахмон возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма. Церемония официального приветствия состоялась в резиденции Куксарой, где прошли переговоры лидеров двух стран.
Стороны приняли Совместное заявление глав государств, а также подписали 27 документов и договор о стратегическом партнерстве.
Вечером лидеры государств посетили концерт "Вечер дружбы" с участием узбекских и таджикских мастеров искусства.
В субботу, 18 августа, Эмомали Рахмон в сопровождении главы Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил мемориальный комплекс Ислама Каримова в Самарканде, а также
посетили комплекс Регистан.