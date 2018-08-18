Новая и вечная дружба, или Как прошел визит Рахмона в Ташкент

Эмомали Рахмон совершает первый за 17 лет государственный визит в Узбекистан.

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Узбекистан, чтобы обсудить сотрудничество в экономике и окончательно уладить спорные вопросы по государственным границам.

В аэропорту его встретил Шавкат Мирзиёев, после этого вся процессия отправилась на площадь Мустакиллик, где Рахмон возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма. Церемония официального приветствия состоялась в резиденции Куксарой, где прошли переговоры лидеров двух стран.

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Стороны приняли Совместное заявление глав государств, а также подписали 27 документов и договор о стратегическом партнерстве.

Вечером лидеры государств посетили концерт "Вечер дружбы" с участием узбекских и таджикских мастеров искусства.

В субботу, 18 августа, Эмомали Рахмон в сопровождении главы Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил мемориальный комплекс Ислама Каримова в Самарканде, а также

посетили комплекс Регистан.