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Новая и вечная дружба, или Как прошел визит Рахмона в Ташкент

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Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)
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  • Эмомали Рахмон прибыл в Ташкент
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встречает президента Таджикистана Эмомали Рахмона в аэропорту Ташкента
  • Жители Ташкента встречают президента Таджикистана
  • Музыканты приветствуют президента Таджикистана
  • Эмомали Рахмон во время визита в Узбекистан
  • Церемония официальной встречи президента Таджикистана в резиденции Куксарой
  • Эмомали Рахмон подарил Шавкату Мирзиёеву книгу Чашмаи хирад - сборник произведений Алишера Навои в переводе на таджикский язык
  • Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев во время подписания документов
  • Рахмон и Мирзиёев посетили выставку таджикских товаров в Ташкенте
  • На Вечере дружбы с участием узбекских и таджикских мастеров искусства
  • Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон в мавзолее Ислама Каримова
  • Эмомали Рахмон в Ташкенте
  • Флаги Узбекистана и Таджикистана
  • Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев
  • Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев
  • Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев во время встречи в Ташкенте
Пресс-служба президента Таджикистана
Эмомали Рахмон прибыл в Ташкент

Эмомали Рахмон совершает первый за 17 лет государственный визит в Узбекистан.

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Узбекистан, чтобы обсудить сотрудничество в экономике и окончательно уладить спорные вопросы по государственным границам.

В аэропорту его встретил Шавкат Мирзиёев, после этого вся процессия отправилась на площадь Мустакиллик, где Рахмон возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма. Церемония официального приветствия состоялась в резиденции Куксарой, где прошли переговоры лидеров двух стран.

Глава Таджкистана совершает первый за 17 лет официальный визит в Узбекистан
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Стороны приняли Совместное заявление глав государств, а также подписали 27 документов и договор о стратегическом партнерстве.

Вечером лидеры государств посетили концерт "Вечер дружбы" с участием узбекских и таджикских мастеров искусства.

В субботу, 18 августа, Эмомали Рахмон в сопровождении главы Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил мемориальный комплекс Ислама Каримова в Самарканде, а также

посетили комплекс Регистан.

 

Визит Эмомали Рахмона в Узбекистан
© Sputnik /
Визит Эмомали Рахмона в Узбекистан

 

Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)



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    Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.

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    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

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