Тысячелетние собрались в Рязани: как прошел форум древних городов

Всего прибыли делегации из 42 городов России, Италии, Турции, Франции, Китая. В рамках форума прошли уличные концерты фольклорных коллективов, мастер-классы для детей и взрослых по древним ремеслам, круглые столы и научные конференции для ученых и чиновников.
Организаторы уверены: форум дает импульс международному сотрудничеству не только на уровне правительств, но и регионов, и городов, у которыз есь много точек соприкосновения. Допустим, бухарцам интересна продукция промышленных предприятий Рязани, а рязанцам – бухарские фрукты.
Самые яркие кадры с форума - в фотоленте Sputnik.