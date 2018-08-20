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Тысячелетние собрались в Рязани: как прошел форум древних городов

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  • Форум древних городов в Рязани
  • Форум древних городов в Рязани
  • Форум древних городов в Рязани
  • Форум древних городов в Рязани
  • Форум древних городов в Рязани
  • Форум древних городов в Рязани
  • Форум древних городов в Рязани
  • Форум древних городов в Рязани
  • Форум древних городов в Рязани
  • Форум древних городов в Рязани
  • Форум древних городов в Рязани
  • Форум древних городов в Рязани
  • Форум древних городов в Рязани
  • Форум древних городов в Рязани
Sputnik / Лев Рыжков
К форуму город преобразился: повсюду появились украшения с символикой мероприятия.

На I Международном форуме древних городов, который проходил в Рязани с 12 по 19 августа представляли три города: Бухара, Ташкент и Самарканд.

Всего прибыли делегации из 42 городов России, Италии, Турции, Франции, Китая. В рамках форума прошли уличные концерты фольклорных коллективов, мастер-классы для детей и взрослых по древним ремеслам, круглые столы и научные конференции для ученых и чиновников. 

Форум древних городов в Рязани
Sputnik / Лев Рыжков
Сватовство для тех, кому за пятьсот: форум древних городов прошел в Рязани
Рязань украшали флаги и плакаты с символикой форума, а по всему городу царила атмосфера праздника.

Организаторы уверены: форум дает импульс международному сотрудничеству не только на уровне правительств, но и регионов, и городов, у которыз есь много точек соприкосновения. Допустим, бухарцам интересна продукция промышленных предприятий Рязани, а рязанцам – бухарские фрукты.

Самые яркие кадры с форума - в фотоленте Sputnik.




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Форум древних городов в Рязани
Тысячелетние собрались в Рязани: как прошел форум древних городов
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