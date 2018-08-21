Как отмечают Курбан хайит в странах СНГ

В Узбекистане Курбан хайит отмечают в этом году с 21 по 23 августа, в связи с праздником правительство перенесло выходные дни. Работающие граждане выйдут на службу в пятницу и субботу вместе среды и четверга.
Как отмечают большой праздник мусульмане стран СНГ, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Узбекистане Курбан хайит отмечают в этом году с 21 по 23 августа, в связи с праздником правительство перенесло выходные дни. Работающие граждане выйдут на службу в пятницу и субботу вместе среды и четверга.
На I Международном форуме древних городов, который проходил в Рязани с 12 по 19 августа представляли три города: Бухара, Ташкент и Самарканд.
Эмомали Рахмон совершает первый за 17 лет государственный визит в Узбекистан.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые за 17 лет прибыл с официальным визитом в Узбекистан, сборная Узбекистана на Азиатских играх в Индонезии победила Бангладеш, а в Италии продолжают разгребать завалы после обрушения моста.
Мероприятие прошло в столице Китая с 15 по 19 августа, детям и взрослым показали широкое разнообразие новинок.
Поздравления уже поступили от президентов бывших республик СНГ, руководителей международных организаций, стран дальнего зарубежья.
Мужчина отказался называть свое имя, благоустройство он проводил в родной махалле.
Молитва в честь Курбан хайита прошла в почти двух тысячах мечетей городов и районов республики.
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Новый стартовый комплекс по запуску ракет "Союз-5" появится на Байконуре. Первый пуск может быть совершен уже через четыре года.
Колумнист Sputnik Кыргызстан собрала десять лайфхаков, как оставаться на плаву при достижении взрослого возраста.
Таджикистане рассматривают предложение ввести уголовное наказание за нелегальный оборот СИМ-карт.