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Секреты тандырщика в третьем поколении

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  • Изготовление узбекского тандыра
  • Изготовление узбекского тандыра
  • Изготовление узбекского тандыра
  • Изготовление узбекского тандыра
  • Изготовление узбекского тандыра
  • Изготовление узбекского тандыра
  • Изготовление узбекского тандыра
  • Изготовление узбекского тандыра
  • Изготовление узбекского тандыра
  • Изготовление узбекского тандыра
  • Изготовление узбекского тандыра
  • Изготовление узбекского тандыра
  • Изготовление узбекского тандыра
  • Изготовление узбекского тандыра
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Первый этап - приготовление глины.

Узбекская кухня немыслима без тандыра: в нем готовят лепешки, самсу, мясо. Однако сделать хороший тандыр - целое искусство.

Секреты мастерства тандырщиков передаются из поколения в поколение. 

Мастер Эльбек Абдуллаев позволил Sputnik понаблюдать за процессом изготовления традиционной узбекской глиняной печки.

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