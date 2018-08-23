Секреты тандырщика в третьем поколении

Секреты мастерства тандырщиков передаются из поколения в поколение.
Мастер Эльбек Абдуллаев позволил Sputnik понаблюдать за процессом изготовления традиционной узбекской глиняной печки.
Самые интересные кадры ищете в нашей в фотоленте.
Узбекская кухня немыслима без тандыра: в нем готовят лепешки, самсу, мясо. Однако сделать хороший тандыр - целое искусство.
Секреты мастерства тандырщиков передаются из поколения в поколение.
Мастер Эльбек Абдуллаев позволил Sputnik понаблюдать за процессом изготовления традиционной узбекской глиняной печки.
Самые интересные кадры ищете в нашей в фотоленте.
Как отмечают большой праздник мусульмане стран СНГ, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
На I Международном форуме древних городов, который проходил в Рязани с 12 по 19 августа представляли три города: Бухара, Ташкент и Самарканд.
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Житель казахстанского Костаная украл из хранилища обменного пункта 392 тысячи долларов, заменив их сувенирными купюрами.
В преддверии открытия третьих Всемирных игр кочевников на Иссык-Куле пройдет масштабный субботник.
Глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода на свои деньги отремонтирует пять километров дороги на севере страны.