Секреты тандырщика в третьем поколении

Секреты мастерства тандырщиков передаются из поколения в поколение.
Мастер Эльбек Абдуллаев позволил Sputnik понаблюдать за процессом изготовления традиционной узбекской глиняной печки.
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Узбекская кухня немыслима без тандыра: в нем готовят лепешки, самсу, мясо. Однако сделать хороший тандыр - целое искусство.
Секреты мастерства тандырщиков передаются из поколения в поколение.
Мастер Эльбек Абдуллаев позволил Sputnik понаблюдать за процессом изготовления традиционной узбекской глиняной печки.
Самые интересные кадры ищете в нашей в фотоленте.
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые за 17 лет прибыл с официальным визитом в Узбекистан, сборная Узбекистана на Азиатских играх в Индонезии победила Бангладеш, а в Италии продолжают разгребать завалы после обрушения моста.
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Пилотный проект по переходу классов с русским языком обучения на казахский внедрят в Астане.
Космонавт Олег Артемьев показал жемчужину Кыргызстана — озеро Иссык-Куль — с борта Международной космической станции.
Российские военные 201-й военной базы отразили "атаку боевиков" на учениях в Таджикистане.