Смерть Кобзона, орден для Усманова и новый Chevrolet Tracker

Эти и другие события уходящей недели смотрите в нашей фотоленте.
В Москве на 81-м году жизни скончался певец Иосиф Кобзон, Шавкат Мирзиёев наградил Алишера Усманова орденом "Эл-юрт хурмати", а в Джизаке презентовали новый Chevrolet Tracker.
Эти и другие события уходящей недели смотрите в нашей фотоленте.
Своей разработкой Маттиас Фукс надеется облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями и сделать и ее достойнее.
На заключительный этап - уничтожение сил боевиков численностью до 7,5 тысячи человек - прибыл начальник Генерального штаба республики Павел Эргашев.
Как столица Узбекистана готовится к празднованию Дня независимости республики, смотрите в материале Sputnik.
Антитеррористические учения вооруженных сил стран-членов ШОС "Мирная миссия - 2018"
Президент 31 августа поздравил узбекистанцев с наступающим Днем независимости.
Российские специалисты во время визита в Узбекистан собрали материалы для дальнейшего анализа.
Газ получен в процессе испытания уже первой поисковой скважины из верхнеюрских отложений. На месторождении Тумарис будут продолжены разведочные работы с бурением очередных поисковых скважин
Казахстан в двенадцатый раз за август попытался провезти зараженные плодожоркой нектарины в Россию – их снова не пропустили.
В центре Бишкека появилась цветочная композиция в виде сосуда для кумыса и двух пиал.
Таджикистан признан самой религиозной страной в Центральной Азии, но как влияет религия на экономику и быт современных таджикистанцев?
В Баку произошла массовая драка между белорусскими и украинскими дальнобойщиками, пострадали несколько человек.
Под Могилевом на мужчине загорелась одежда, когда он косил траву – пострадавшего отвезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.
В Центре восстановления леопарда на Кавказе провели первичную вакцинацию котят, родившихся в июне 2018 года.
В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.
Вопрос о всенародном голосовании на выборах президента Латвии может решиться еще до октября.
Президент Литвы Даля Грибаускайте на Кафедральной площади Вильнюса провела торжественную церемонию передачи автобусов школам.
Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема).
Хорошие отношения с Пекином не позволят Москве препятствовать экспорту через Эстонию грузов из КНР, считают в руководстве Эстонской железной дороги.
Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.
Казахстан в двенадцатый раз за август попытался провезти зараженные плодожоркой нектарины в Россию – их снова не пропустили.
В центре Бишкека появилась цветочная композиция в виде сосуда для кумыса и двух пиал.
Таджикистан признан самой религиозной страной в Центральной Азии, но как влияет религия на экономику и быт современных таджикистанцев?