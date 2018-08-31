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Смерть Кобзона, орден для Усманова и новый Chevrolet Tracker

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© AP Photo / Juan Karita
Капуцин смотрит из клетки в полицейском участке после того, как его нашли в уличном ларьке. Обезьяна пройдет курс реабилитации и затем ее отправят жить в естественной среде.

В Москве на 81-м году жизни скончался певец Иосиф Кобзон, Шавкат Мирзиёев наградил Алишера Усманова орденом "Эл-юрт хурмати", а в Джизаке презентовали новый Chevrolet Tracker.

Эти и другие события уходящей недели смотрите в нашей фотоленте.




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