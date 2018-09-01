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Одно из самых красивых метро в мире: ташкентская подземка в фотографиях

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  • Орнамент на станции Алишер Навои
  • Переход между Юнус-Абадской и Чиланзарской линиями в Ташкентском метрополитене
  • Фреска на станции Чорсу в Ташкентском метрополитене
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Станция Абдулла Кадырий

Летом в метрополитене Ташкента разрешили фотографировать и снимать на видеокамеру.

Теперь для того, чтобы полюбоваться станциями ташкентской подземки, необязательно приезжать в узбекскую столицу.

Насладиться прекрасными снимками Ташкентского метрополитена можно в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Пассажирка метро пользуется планшетным компьютером
© Sputnik / Александр Кожохин
В метро Ташкента заработал Wi-Fi

Метро Ташкента с каждым днем становится все более комфортным для жителей и гостей города. В июне в подземке заработал Wi-Fi. Услуга появилась на двух станциях – "Пахтакор" и "Алишер Навои" в тестовом режиме.

Также сейчас активисты предлагают организовать на станциях общественные туалеты и комнаты матери и ребенка.

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Теги:
Ташкентский метрополитен, Метро, Ташкент, Узбекистан



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