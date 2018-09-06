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Традиции и инновации: в Ташкенте открыли первый Университет журналистики

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  • В Ташкенте открыли Университет журналистики и массовых коммуникаций
  • Постановление о новом вузе подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
  • По словам ректора, в университете будут применять традиционные методы и использовать западный опыт
  • В учебном заведении занимаются созданием инновационной системы подготовки работников СМИ
  • Ректором, согласно указу Шавката Мирзиёева, назначен председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев
  • Недавно созданный университет подписал ряд соглашений о сотрудничестве с иностранными партнерами
  • Среди партнеров вуза - турецкие, индийские и южнокорейские университеты
  • Особенное внимание руководство уделяет подготовке программ по обмену студентами
  • Как отметил ректор, сегодня страна особенно нуждается в эрудированных и преданных своему делу журналистах
  • Всего на сегодня в Узбекистане работает более 1500 тысяч средств массовой информации
  • До сих пор в республике не существовало базового образовательного учреждения для подготовки журналистов
  • Абитуриентам при поступлении на первый курс предложили пройти тестовые испытания и творческий экзамен-собеседование
  • Журналистика в Узбекистане должна соответствовать мировым стандартам, считает ректор
  • Шерзод Кудратходжаев подчеркивает, что для него возглавить такой вуз - большая честь и ответственность
  • Вуз расположен в Юнусабадском районе столицы Узбекистана
  • Также университет займется привлечением студентов в научную деятельность
  • Минимальный норматив соотношения преподаватель-студент в вузе составляет 1:6
  • В мае и июне в университете сформировали все отделения, факультеты и кафедры
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
В Ташкенте открыли Университет журналистики и массовых коммуникаций

Ректором назначен председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев.

В Юнусабадском районе Ташкента в начале сентября открыли Университет журналистики и массовых коммуникаций. 

Это первый специализированный вуз по подготовке специалистов для средств массовой коммуникации в стране.

Ректором назначен председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев. По его словам, он понимает, насколько высокие ожидания от этого вуза у общества и лично президента, а также полностью осознает честь и ответственность.

Журналистика в Узбекистане не должна отставать от мировых стандартов, также подчеркивает руководитель.

Постановление об открытии вуза в мае подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Теги:
президент, журналистика, Университет



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