Традиции и инновации: в Ташкенте открыли первый Университет журналистики

В Юнусабадском районе Ташкента в начале сентября открыли Университет журналистики и массовых коммуникаций.

Это первый специализированный вуз по подготовке специалистов для средств массовой коммуникации в стране.

Ректором назначен председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев. По его словам, он понимает, насколько высокие ожидания от этого вуза у общества и лично президента, а также полностью осознает честь и ответственность.

Журналистика в Узбекистане не должна отставать от мировых стандартов, также подчеркивает руководитель.

Постановление об открытии вуза в мае подписал президент Шавкат Мирзиёев.