Путешествие в прошлое автоспорта: как прошел фестиваль Goodwood Revival

Свыше 500 классических гоночных автомобилей самых известных производителей Европы и всего мира соревнуются в многочисленных классах.
Фестиваль скорости в британском Гудвуде - одно из самых популярных шоу гоночных автомобилей старше 1966 года.
Свыше 500 классических гоночных автомобилей самых известных производителей Европы и всего мира соревнуются в многочисленных классах.
Чудовищное наводнение в Индии, сенсационная победа узбекистанцев в кок-бору на Всемирных играх кочевников 2018 года, трагедия под Липецком, в которой погибли граждане Узбекистана, и папа Франциск, который позирует для фото с верующими из Мексики, – все это смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.
Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.
Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.