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Путешествие в прошлое автоспорта: как прошел фестиваль Goodwood Revival

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  • Фестиваль Goodwood Revival
  • Фестиваль Goodwood Revival
  • Фестиваль Goodwood Revival
  • Фестиваль Goodwood Revival
  • Фестиваль Goodwood Revival
  • Фестиваль Goodwood Revival
  • Фестиваль Goodwood Revival
  • Фестиваль Goodwood Revival
  • Фестиваль Goodwood Revival
  • Фестиваль Goodwood Revival
  • Фестиваль Goodwood Revival
  • Фестиваль Goodwood Revival
  • Фестиваль Goodwood Revival
  • Фестиваль Goodwood Revival
  • Фестиваль Goodwood Revival
REUTERS/Toby Melville
Фестиваль скорости в Гудвуде придумал в 1993 году лорд Марч, который хотел возродить историю автоспорта на своей родине.

Фестиваль скорости в британском Гудвуде - одно из самых популярных шоу гоночных автомобилей старше 1966 года.

Свыше 500 классических гоночных автомобилей самых известных производителей Европы и всего мира соревнуются в многочисленных классах. 

Теги:
Автомобильный спорт, Автомобили



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    Выпил - за руль не садись!

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  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

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