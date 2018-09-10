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Впервые в Узбекистане: форум макома объединил участников из 73 стран

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  • Форум макома в Шахрисабзе
  • Форум макома в Шахрисабзе
  • Форум макома в Шахрисабзе
  • Форум макома в Шахрисабзе
  • Форум макома в Шахрисабзе
  • Форум макома в Шахрисабзе
  • Умелица гордится, что является потомственной вышивальщицей и владеет приемами, которые передаются веками. Вышивает она как ручным методом, так и машинным.
  • Форум макома в Шахрисабзе
  • Форум макома в Шахрисабзе
  • Форум макома в Шахрисабзе
  • Форум макома в Шахрисабзе
  • Форум макома в Шахрисабзе
  • Форум макома в Шахрисабзе
Sputnik
Основная цель форума - сохранение и развитие уникального узбекского национального искусства маком.

В Шахрисабзе с 6 по 10 сентября состоялся первый Международный форум искусства маком.

На форуме собрались исполнители, музыковеды и исследователи, международные эксперты, директора крупных интернациональных фестивалей, а также представители зарубежной прессы.

В планах Узбекистана проводить это мероприятие два раза в год.

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Теги:
Шахрисабз, Узбекистан



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    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
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    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

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