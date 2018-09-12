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Балет - в массы: на улицах Мехико можно посмотреть "Лебединое озеро"

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  • Балет на улице Мехико
  • Балет на улице Мехико
  • Балет на улице Мехико
  • Балет на улице Мехико
  • Балет на улице Мехико
  • Балет на улице Мехико
  • Балет на улице Мехико
  • Балет на улице Мехико
  • Балет на улице Мехико
  • Балет на улице Мехико
  • Балет на улице Мехико
  • Балет на улице в Мехико
  • Балет на улице Мехико
  • Балет на улице Мехико
REUTERS / Carlos Jasso
В Мексике балерины и танцовщики исполняют партии из разных балетов прямо на оживленных улицах Мехико.

В Мексике балерины и танцовщики исполняют партии из разных балетов прямо на оживленных улицах Мехико.

Одним из первых выступлений танцоров стал "Танец маленьких лебедей" из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

Четыре балерины в пачках вышли на перекресток одной из самых длинных улиц мира Инсурхентес, когда загорелся красный сигнал светофора, и исполнили фрагмент из танца.

Вокруг собралось множество зрителей, которые бурно аплодировали после окончания номера.

Также балерины уже исполнили танцы из балетов "Дон Кихот" и "Щелкунчик".

Проект называется "Театр по соседству". Его цель — привлечь внимание горожан к искусству. Уличные выступления артистов театра продлятся до начала августа.

Теги:
Балет, танцы, Мехико, Мексика



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