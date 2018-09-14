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Теплая встреча: Узбекистан впервые посетил с визитом президент Беларуси

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Тема:
Визит президента Беларуси в Узбекистан (20)
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал с Александром Лукашенко 19 документов о сотрудничестве.

Александр Лукашенко пробыл в республике с 12 по 14 сентября, он договорился с Шавкатом Мирзиёевым о сотрудничестве в ряде вопросов.

С 12 по 14 сентября Узбекистан впервые в истории посетил с визитом президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Он встретился с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в резиденции Куксарой, лидеры двух стран подписали 19 документов.

Тема:
Визит президента Беларуси в Узбекистан (20)
Теги:
официальный визит, Беларусь, Узбекистан



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