Теплая встреча: Узбекистан впервые посетил с визитом президент Беларуси

Александр Лукашенко пробыл в республике с 12 по 14 сентября, он договорился с Шавкатом Мирзиёевым о сотрудничестве в ряде вопросов.

С 12 по 14 сентября Узбекистан впервые в истории посетил с визитом президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Он встретился с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в резиденции Куксарой, лидеры двух стран подписали 19 документов.