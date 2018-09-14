Теплая встреча: Узбекистан впервые посетил с визитом президент Беларуси

С 12 по 14 сентября Узбекистан впервые в истории посетил с визитом президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Он встретился с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в резиденции Куксарой, лидеры двух стран подписали 19 документов.
Александр Лукашенко пробыл в республике с 12 по 14 сентября, он договорился с Шавкатом Мирзиёевым о сотрудничестве в ряде вопросов.
С 12 по 14 сентября Узбекистан впервые в истории посетил с визитом президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Он встретился с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в резиденции Куксарой, лидеры двух стран подписали 19 документов.
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В казахстанском Павлодаре провели целую спецоперацию, чтобы вызволить марала, застрявшего между труб отопления.
В Facebook появилось видео, как водитель бишкекской маршрутки не пускает в салон пенсионера, заблокировав дверь машины.
Участникам состязания электриков из пяти стран СНГ, включая Таджикистан, предстоит продемонстрировать навыки по ремонту и обслуживанию ЛЭП.