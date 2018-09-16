Странная и тайная жизнь: как проходят дни простых граждан Северной Кореи

Северная Корея — самая закрытая и загадочная в мире страна.
О жизни там ходят самые разные слухи.
О том, как складывается быт северокорейцев, - смотрите в нашей фотоленте.
Северная Корея — самая закрытая и загадочная в мире страна.
О жизни там ходят самые разные слухи.
О том, как складывается быт северокорейцев, - смотрите в нашей фотоленте.
Посольство Узбекистана в Москве организовало торжественный прием в честь 27-летия Независимости Узбекистана.
С 12 по 14 сентября состоялся визит главы Беларуси в Узбекистан, в Ташкенте открылся первый KFC, а Владимир Путин вместе с китайским лидером испекли блины.
Александр Лукашенко пробыл в республике с 12 по 14 сентября, он договорился с Шавкатом Мирзиёевым о сотрудничестве в ряде вопросов.
Накануне в Калифорнии прошла презентация трех моделей новых iPhone: iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr.
В узбекский кинопрокат с 15 сентября вышел детектив-триллер начинающего режиссера Рустама Мелиева — "Maqsad" ("Цель"). Фильм можно посмотреть в ряде кинотеатров столицы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Ранее из Ташкента был запущен прямой автобусный рейс до Нижнего Новгорода.
В настоящее время мужчина находится в реанимации.
Глава МВД Казахстана рассказал о скором переезде столичного департамента полиции в здание бывшей пятизвездочной гостиницы.
МИД Кыргызстана вручил ноту послу Казахстана из-за чрезмерных проверок кыргызстанцев в аэропорту Алматы.
В Душанбе выразили сожаление, что ОБСЕ предоставила площадку для выступления запрещенной в Таджикистане экстремистской партии.
В Турции судят директора стройки, убившего своего сотрудника-азербайджанца, который пришел за зарплатой.
Осы напали на семейную пару под Слуцком. После укусов женщине стало плохо, медики не смогли ее спасти.
О гастролях Национального театра Адыгеи в Абхазии в интервью Sputnik рассказал заслуженный деятель искусств России, режиссер Касей Хачегогу.
За незаконную вырубку деревьев в Армении будут наказывать строже – правительство страны одобрило соответствующую инициативу.
Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.
В Молдове ужесточают наказание за нарушения ПДД. Что грозит нерадивым водителям – в материале Sputnik.
В полусотне километров от России Силы обороны Эстонии отработали сотрудничество с полицейскими и спасателями в условиях "возможного кризиса или конфликта".
Путешественник из России поделился со Sputnik увиденным в Южной Осетии и рассказал о туристическом потенциале республики.
Глава МВД Казахстана рассказал о скором переезде столичного департамента полиции в здание бывшей пятизвездочной гостиницы.
МИД Кыргызстана вручил ноту послу Казахстана из-за чрезмерных проверок кыргызстанцев в аэропорту Алматы.
В Душанбе выразили сожаление, что ОБСЕ предоставила площадку для выступления запрещенной в Таджикистане экстремистской партии.