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Странная и тайная жизнь: как проходят дни простых граждан Северной Кореи

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  • Повседневная жизнь в Северной Корее
  • Повседневная жизнь в Северной Корее
  • Повседневная жизнь в Северной Корее
  • Повседневная жизнь в Северной Корее
  • Повседневная жизнь в Северной Корее
  • Повседневная жизнь в Северной Корее
  • Повседневная жизнь в Северной Корее
  • Повседневная жизнь в Северной Корее
  • Повседневная жизнь в Северной Корее
  • Повседневная жизнь в Северной Корее
  • Повседневная жизнь в Северной Корее
  • Повседневная жизнь в Северной Корее
  • Повседневная жизнь в Северной Корее
  • Повседневная жизнь в Северной Корее
REUTERS/Danish Siddiqui
Северная Корея — самая закрытая в мире страна.

Северная Корея — самая закрытая и загадочная в мире страна.

О жизни там ходят самые разные слухи.

О том, как  складывается быт северокорейцев, - смотрите в нашей фотоленте.




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