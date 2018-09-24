В городе Джамбай Самаркандской области с 2012 года производится сборка грузовиков и автобусов MAN.
Дом – это место, где человек чувствует себя комфортно и защищённо. Однако, оказывается, рассуждают так не все. Есть смельчаки, которые отваживаются строить себе дома в экстремальных и труднодоступных местах.
Смотрите самые яркие события недели в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Цель забавных представлений - подарить людям радость и надежду среди взрывов и войны в неспокойной стране.
В Ташкенте с 14 по 19 сентября состоялась выставка продукции белорусских производителей Made in Belarus.
Грандиозный концерт на площади перед Национальным театром имени Алишера Навои стал одним из крупнейших музыкальных событий этой осени.
В эту страну не так уж просто въехать посторонним, а выбраться за ее пределы большинству местных жителей по факту невозможно.
Посольство Узбекистана в Москве организовало торжественный прием в честь 27-летия независимости распублики.
С 12 по 14 сентября состоялся визит главы Беларуси в Узбекистан, в Ташкенте открылся первый KFC, а Владимир Путин вместе с китайским лидером испекли блины.
Александр Лукашенко пробыл в республике с 12 по 14 сентября, он договорился с Шавкатом Мирзиёевым о сотрудничестве в ряде вопросов.
Накануне в Калифорнии прошла презентация трех моделей новых iPhone: iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr.
В Мексике балерины и танцовщики исполняют партии из разных балетов прямо на оживленных улицах Мехико.
В Шахрисабзе с 6 по 10 сентября состоялся первый Международный форум искусства маком.
Фестиваль скорости в британском Гудвуде - одно из самых популярных шоу гоночных автомобилей старше 1966 года.
Чудовищное наводнение в Индии, сенсационная победа узбекистанцев в кок-бору на Всемирных играх кочевников 2018 года, трагедия под Липецком, в которой погибли граждане Узбекистана, и папа Франциск, который позирует для фото с верующими из Мексики, – все это смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Международный турнир по курашу на призы президента Узбекистана выиграл Шерали Джураев из Кашкадарьи.
Ректором назначен председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев.
Около четырех тысяч последователей "Церкви объединения" обвенчались в понедельник в южнокорейском городе Капхён провинции Кёнгидо.
Автосалон проходит в "Крокус Экспо", мероприятие проводится с 2006 года.
Узбекистан в 27-й раз отмечает День независимости. Во всех парках культуры и отдыха проходят праздничные мероприятия.